Johan Derksen: ‘Het klinkt misschien raar, maar ik heb er niks meer mee’

Zaterdag, 24 december 2022 om 07:27 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:33

Johan Derksen ziet de kaarsenrel als absoluut dieptepunt van dit kalenderjaar. De 73-jarige analist vindt nog altijd dat werkgever Talpa niet goed gehandeld heeft na zijn controversiële uitspraak, zo zegt hij in een grootschalig interview met De Telegraaf. Het feit dat Derksen niet meer elke dag over voetbal hoeft te praten op tv, maakt het volgens hem enigszins goed.

Eind april kwam er een gigantische mediastorm over Derksen heen, toen hij vertelde in het verleden een kaars in het lichaam van een bewusteloze vrouw te hebben geplaatst. Talpa handelde snel en maakte middels een persbericht bekend dat De Snor zijn excuses zou gaan maken in de uitzending. Dat zette echter kwaad bloed bij Derksen. "Wij wisten van niets. Toen voelde ik me echt genaaid. Ik zei meteen dat ik stopte", vertelt hij.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Derksen geeft andermaal toe 'dat hij zich ongelukkig uit heeft gedrukt', maar geen spijt heeft van zijn actie. De commotie ging hem ook niet in de koude kleren zitten. "Ik was er niet ondersteboven van. Kijk, ik heb overal een mening over en als mensen dan over je heen vallen, moet je niet piepen. Maar ons excuses laten aanbieden via-via, nee, dat was echt een dieptepunt."

Derksens hoogtepunt

Afgelopen jaar was echter niet alleen kommer en kwel voor Derksen. Het feit dat VI Vandaag – tegenwoordig bekend onder de naam Vandaag Inside – werd opgestart, geldt als absoluut hoogtepunt voor de oud-journalist. Vooral omdat Derksen het dan niet meer iedere keer over voetbal hoefde te hebben, zoals in zijn talkshows daarvoor. "Het klinkt misschien raar, maar na jaren eindeloos over voetbal praten; ik heb er niks meer mee. En toen kwam John de Mol met het idee voor een gewone talkshow. Dat vond ik geweldig, maar we doen dit met z’n drieën en René van der Gijp en Wilfred Genee hadden zoveel ander werk dat ze er niet voor voelden. Uiteindelijk is dat toch gelukt en dat vond ik zo mooi, want het had ook mis kunnen gaan. Wij zijn totaal onafhankelijk van wie dan ook, dat hebben we bedongen", zegt Derksen trots.