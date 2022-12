Slot met grote glimlach: ‘Dit is een beetje half om een speler vragen, hè’

Vrijdag, 23 december 2022 om 21:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:59

Gernot Trauner lijkt voorlopig niet inzetbaar bij Feyenoord en het is daarom niet ondenkbaar dat Arne Slot een extra verdediger naar De Kuip haalt deze winter. De trainer van de Rotterdamse club geeft vrijdag na de 7-4 winst op Go Ahead Eagles in een oefenwedstrijd aan dat zijn elftal kwetsbaar is centraal achterin. Slot koos in de vriendschappelijke ontmoeting voor linkspoot Jacob Rasmussen als noodoplossing.

Trauner haakte donderdag af met klachten en het is nog maar de vraag of de Oostenrijkse verdediger op tijd fit is voor de start van de tweede seizoenshelft. "Rechts centraal is wel de meest ongemakkelijke positie voor ons", verzucht Slot na afloop in gesprek met ESPN. "Maar ik zou bijna zeggen: gelukkig dat het nu gebeurt, dan weet alles en iedereen rondom en binnen Feyenoord hoe kwetsbaar we op die positie zijn. Dit is een beetje half om een speler vragen, hè", aldus de Feyenoord-coach met een glimlach op zijn mond.

Verslaggever Milan van Dongen rept over 'alarmbellen', maar dat vindt Slot een te groot woord. "Want we moeten vooral kijken naar hoe het met de blessure van Gernot (Trauner, red.) verder gaat. Alleen heeft hij de afgelopen drie weken niet heel veel kunnen trainen. Deze blessure zal vast wel opgelost worden, ik denk ook wel vrij snel. Maar dan heeft hij al wel vier weken gemist en dan moet je het drukke programma in. En je hebt daar amper voorbereiding voor gehad. Dus dan ben je wel kwetsbaar over het algemeen."

"Dus daar zullen we kritisch naar moeten kijken. Maar Rasmussen heeft het vandaag (vrijdag, red.) prima ingevuld", deelt Slot een compliment uit aan de Deense centrale verdediger. "Maar hij is een linkspoot en ook de eerste vervanger voor Hancko." Als eventuele vervanger van Trauner valt opnieuw de naam van FC Twente-verdediger Mees Hilgers bij Feyenoord, zo meldde 1908.nl vrijdagochtend.

Afgelopen zomer haakte Feyenoord nog af voor Hilgers vanwege de hoge vraagprijs die Twente hanteerde. Het contract van de 21-jarige verdediger loopt eind juni af, maar de Enschedese club heeft een eenzijdige optie om Hilgers een seizoen langer in De Grolsch Veste te houden. Volgens Transfermarkt.com is de rechtspoot momenteel zo’n 4,5 miljoen euro waard. De vraagprijs van Twente kan er volgens 1908.nl overigens wel opnieuw voor zorgen dat Feyenoord niet doorpakt voor Hilgers.