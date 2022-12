Quinten Timber wil naar het WK en geeft favoriete Oranjeklant prijs

Vrijdag, 23 december 2022 om 21:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:07

Quinten Timber was tijdens het recente WK aanwezig in Qatar om zijn tweelingbroer Jurriën aan te moedigen. Ondertussen lette de middenvelder van Feyenoord ook goed op de verrichtingen van Frenkie de Jong bij Oranje. De pas 21-jarige Feyenoorder heeft sindsdien een zeer mbitieus doel voor ogen: met het Nederlands elftal naar het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Timber gaf zijn ogen goed de kost tijdens zijn verblijf in Qatar. "Ik heb daar Messi, Mbappé en Neymar zien spelen, waar je ontzettend veel van leert. Daarnaast is het mijn doel om het WK te halen, ik wil daar naar toe. Ik heb heel veel gelet op Frenkie de Jong, vooral op wat hij doet zonder bal. Ik heb vertrouwen in mezelf en dan komt de kans vanzelf ooit." De middenvelder in Rotterdamse dienst heeft elf jeugdinterlands achter zijn naam, maar speeltijd in het grote Oranje zat er nog niet in.

???? Jurriën en Quinten Timber gaan niet meer samen op één kamer slapen. "We hebben ook allebei tegelijkertijd de sleutel gekregen, dat is eigenlijk geen toeval" — ESPN NL (@ESPNnl) December 23, 2022

Voorlopig ligt de focus echter op Feyenoord en de tweede seizoenshelft. Vrijdag werd Go Ahead Eagles met 7-4 verslagen in een oefenwedstrijd verdeeld over vier delen van 38 minuten. "We hebben lekker de tijd gehad om aan spelprincipes te werken in de winterstop. Het voelt fijn om drie weken de tijd te hebben om dingen erin te slijpen. De onderlinge communicatie in het spel loopt van linie tot linie een stuk soepeler, we kennen elkaars kwaliteiten een stuk beter. Daarnaast zetten we aanvallend veel beter druk, soms kan het nog beter maar we zijn goed op weg", aldus de hoopvolle Timber, die weet waarom er veel vertrouwen is bij de koploper.

"We zijn niet dom en kennen onze kwaliteiten. Toch moeten we scherp blijven, we hebben soms alsnog dom puntverlies geleden in de eerste seizoenshelft, dit soort slippertjes moeten er uit", probeert Timber zijn ploeggenoten scherp te houden. Feyenoord heeft drie punten voorsprong op Ajax en PSV en begint het verdedigen van de koppositie op 8 januari op bezoek bij FC Utrecht.