Klopp schiet in de lach na vraag over aantrekken Bellingham in januari

Vrijdag, 23 december 2022 om 20:33 • Rian Rosendaal

Jude Bellingham wordt naar verluidt op de voet gevolgd door Liverpool, maar Jürgen Klopp wil daar liever geen uitspraken over doen. De Duitse manager reageert al lachend op een persconferentie als hem wordt gevraagd naar de middenvelder van Borussia Dortmund. Bellingham speelde een sterk WK met Engeland en is ook al genoemd als mogelijke aanwinst van Real Madrid.

Klopp schiet in de lach als hij op het persmoment wordt geconfronteerd met de geruchten over Bellingham. "In januari?", vraagt de Liverpool-manager zich hardop af. "Ik ben niet de juiste persoon om die vraag te beantwoorden, ik weet het niet. Dat moet je aan andere mensen vragen." Klopp staat desondanks open voor winterse versterkingen. "We zijn altijd voorbereid. Zoals altijd zijn onze plannen helder, wat in onze ogen noodzakelijk is." Onder meer Roberto Firmino en Diogo Jota kampen met blessures, waardoor aankopen niet ondenkbaar zijn halverwege het seizoen.

?? Jurgen Klopp on Jude Bellingham and the January transfer window:



"We are looking and if something happens, we will see." ?? pic.twitter.com/27dXGSWtR7 — Anfield Watch (@AnfieldWatch) December 23, 2022

"Maar het ligt niet allemaal in onze handen", verduidelijkt Klopp. "Zo liggen de zaken ervoor. We werken altijd met wat we hebben en dat zal niet veranderen. Maar je kunt je denk ik wel voorstellen dat we gezien de huidige situatie alert zullen zijn. We gaan zien wat er gaat gebeuren." De huidige nummer zes Liverpool kan vanaf 1 januari een maand lang zaken doen op de transfermarkt. The Reds zijn naast Bellingham recentelijk in verband gebracht met WK-uitblinkers Sofyan Amrabat en Enzo Fernández