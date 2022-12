Bruno Fernandes hoopt op hereniging bij United: ‘Hij zou alles voor mij geven'

Vrijdag, 23 december 2022 om 19:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:00

Bruno Fernandes ziet een hereniging met Raphinha wel zitten. De twee creatievelingen waren ploeggenoten van elkaar bij Sporting Portugal in het seizoen 2018/19. Fernandes juicht de komst van Raphinha, die een teleurstellend eerste half jaar bij Barcelona kende, toe.

Raphinha was de afgelopen twee seizoenen een smaakmaker bij Leeds United. De Braziliaanse aanvaller kon vorige zomer rekenen op interesse van meerdere topclubs. Onder meer Arsenal, Chelsea en Tottenham Hotspur waren concreet in de markt voor Raphinha, terwijl hij ook met Manchester United in verband werd gebracht. Het afgelopen seizoen was hij goed voor elf goals en drie assists in 35 Premier League-wedstrijden namens the Peacocks.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Raphinha wilde echter per se de Premier League verlaten om bij zijn droomclub Barcelona te kunnen tekenen. Halverwege juli maakte hij uiteindelijk voor 72 miljoen euro de overstap naar het Spotify Camp Nou. Raphinha wist in zijn eerste half jaar bij Barça echter geen onuitwisbare indruk achter te laten. Als rechtsbuiten gaf Xavi de voorkeur aan Ousmane Dembélé.

Geruchten over een vroegtijdig vertrek bij Barcelona deden recent in Spaanse media de ronde en zijn voormalig ploeggenoot Fernandes wakkert deze speculaties in een interview met The Athletic verder aan. De Portugese middenvelder zou graag met Raphinha herenigd worden. “De chemie tussen ons was echt goed. Ik heb niet lang met hem gespeeld bij Sporting, maar ik voelde dat hij een teamgenoot was die alles voor me zou geven”, aldus Fernandes. Een transfer van Raphinha naar Manchester lijkt echter klein. The Red Devils betaalden afgelopen zomer nog minimaal 95 miljoen euro aan Ajax om zich op de rechtsbuitenpositie te versterken met Antony.