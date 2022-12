Bob Peeters terug in Keuken Kampioen Divisie; vierde trainer ontslagen

Vrijdag, 23 december 2022 om 19:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:58

Bob Peeters keert per direct terug in de Keuken Kampioen Divisie. De voormalig aanvaller is namelijk de nieuwe hoofdtrainer van Helmond Sport, zo maakt de Brabantse club vrijdag wereldkundig. Daarnaast is Dirk Jan Derksen aangesteld als hoofd scouting. Bij Helmond keerde Jurgen Streppel onlangs terug als nieuwe technisch directeur, waardoor de belangrijkste functies op technisch vlak zijn ingevuld.

"Ik ben blij dat ik bij deze ambitieuze club kan gaan werken", stelt Peeters op de website van zijn nieuwe werkgever. "Aan mijn eerder verblijf in Nederland bij TOP Oss heb ik goede herinneringen overgehouden. De mentaliteit van de Brabanders past goed bij mij. Ik vind het belangrijk dat de synergie tussen spelers, staf en supporters goed is. Daar gaan we heel hard aan werken, zodat iedereen zich gaat identificeren met het team en de club." Peeters, die afgelopen zomer vertrok uit Oss, heeft tot het einde van dit seizoen getekend bij de nummer zeventien in de Keuken Kampioen Divisie.

Na het ontslag van Sven Swinnen in oktober nam Tim Bakens tijdelijk de honneurs waar bij Helmond Sport. Laatstgenoemde beschikt echter niet over de vereiste trainerspapieren, waardoor puntenaftrek dreigde voor de laagvlieger. Met de aanstelling van Peeters heeft het bestuur van Helmond een passende oplossing gevonden. De nieuwe coach zit op 6 januari voor het eerst op de bank als zijn ploeg op bezoek gaat bij VVV-Venlo.

TOP Oss

Kristof Aelbrecht, de opvolger van Peeters bij TOP Oss, vertrekt per direct bij de nummer negentien in de Keuken Kampioen Divisie. De clubleiding komt tot dit besluit vanwege de tegenvallende resultaten uit de eerste seizoenshelft. TOP won slechts vier van de zeventien wedstrijden en wist pas veertien punten te verzamelen. Het was de eerste klus als hoofdtrainer van Aelbrecht in het betaald voetbal, die dus na een halfjaar al het veld moet ruimen bij de Brabanders. Hij is na Swinnen (Helmond Sport), Dirk Kuijt (ADO Den Haag) en Kevin Hofland (Willem II) de vierde trainer die is ontslagen in de Keuken Kampioen Divisie dit seizoen.

"Ik vind het jammer voor de persoon en trainer Kristof Aelbrecht die zichzelf elke dag voor de volle honderd procent heeft ingezet voor TOP Oss", aldus technisch directeur Klaas Wels. "Uiteraard zijn het functioneren van Kristof, zijn staf en de prestaties van onze ploeg de afgelopen periode uitvoerig geëvalueerd. Hieruit is uiteindelijk gezamenlijk geconcludeerd dat er onderling te weinig vertrouwen is om het tij te doen keren waardoor deze beslissing helaas onontkoombaar was. Deze uitkomst is uiteraard teleurstellend en pijnlijk voor alle partijen, echter in het belang van TOP Oss noodzakelijk om uiteindelijk met nieuw elan een sportieve ommekeer te bewerkstelligen”, zo besluit de technisch eindverantwoordelijke in Oss.