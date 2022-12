Infantino lijkt handen af te trekken van goede vriend Salt Bae na forse kritiek

Vrijdag, 23 december 2022 om 19:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:17

Gianni Infantino heeft Nusret Gökçe, beter bekend als Salt Bae, ontvolgd op Instagram, zo merkte Sky Sports-journalist Kaveh Solhekol op. De Turkse chefkok werd een veelbesproken man, nadat hij zonder toestemming het veld op kon gaan na de WK-finale. Salt Bae vierde de winst van Argentinië op Frankrijk op het veld met selfies met meerdere spelers, waaronder Lionel Messi. De FIFA liet al weten dat het incident onderzocht wordt en dat er 'passende interne maatregelen' zullen worden getroffen.

Infantino en Salt Bae zouden een langdurige vriendschap hebben. In januari 2021 plaatste de chefkok een filmpje van Infantino, die in zijn restaurant in Dubai van het eten genoot. De FIFA-voorzitter roemde Salt Bae in de desbetreffende video. "Mr Nusret, number one. Het beste van het beste. Ik heb hier een onvergetelijke avond in Dubai met Nusret en kom zeker terug. Hij is een legende. Heel erg bedankt.” Nusret deelde onlangs ook een foto van hem met Infantino en voetballegendes Ronaldo Nazario, Roberto Carlos en Cafu tijdens een WK-duel in Qatar.

“Today I feel like letting a bellend hold the World Cup if he gives me a free steak.” pic.twitter.com/OKBNMQ8bwx — Simon Brodkin (@SimonBrodkin) December 22, 2022

Salt Bae est un pauvre type, édition 4586 ?? Il suivit de voir la tronche de Lisandro Martinez à côté de cette arnaque...#ARGFRA #ArgentinaVsFrance #WorldCupFinal pic.twitter.com/Q9x8AC26wE — Antoine Llorca (@antoinellorca) December 20, 2022