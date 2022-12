Moukoko rekent keihard af met Duitse media: ‘Zulke leugens accepteer ik niet’

Vrijdag, 23 december 2022 om 18:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:51

Youssoufa Moukoko haalt in een bericht op Instagram Stories keidhard uit naar de in zijn ogen leugenachtige berichten in de Duitse media. De pas achttienjarige aanvaller baalt ervan dat onder meer BILD schrijft dat een nieuw contract bij Borussia Dortmund voorlopig niet mogelijk is vanwege zijn hoge salariseisen. Moukoko ligt bij BVB vast tot 30 juni 2023 en kan dus over een halfjaar gratis de deur uitlopen.

"Geloof alsjeblief niet alles dat in de kranten wordt geschreven!", opent Moukoko zijn relaas op Instagram. "Ik weet dat het bij de voetballerij hoort maar ondanks mijn jeugdige leeftijd laat ik mij niet onder druk zetten om een beslissing te nemen. Zulke leugens over mij accepteer ik simpelweg niet. Mijn focus ligt op de tweede seizoenshelft en Borussia Dortmund. Niemand is groter dan de club, ik dus ook niet. Ik ben slechts een radar in het geheel", zo benadrukt de verontwaardigde aanvaller.

"Het is triest dat zulke berichten de wereld in kunnen worden geholpen, zodat jullie als supporters een compleet verkeerd beeld van mij krijgen", vervolgt Moukoko. "Ik ben nog steeds in shock over de berichten die er zijn verschenen." Chelsea en Barcelona hopen de jonge Duitser met Afrikaanse roots transfervrij over te kunnen nemen van Dortmund, dat al maanden bezig is met contractverlenging. Moukoko mag vanaf 1 januari praten met andere clubs.

Moukoko vertegenwoordigt volgens Transfermarkt.com een marktwaarde van zo’n dertig miljoen euro, maar loopt aankomende zomer wellicht transfervrij de deur uit bij BVB. De tweevoudig international van Duitsland kwam al 59 officiële wedstrijden in actie voor de club, waarin hij goed was voor elf doelpunten en acht assists. Moukoko werd deze winter de jongste speler ooit die voor de Duitsers in actie kwam op een WK.