Dele Alli komt na striemend fluitconcert met opvallend statement van elf woorden

Vrijdag, 23 december 2022 om 18:03 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:22

Dele Alli laat van zich horen, nadat hij woensdag binnen een half uur door trainer Senol Günes werd gewisseld tijdens een bekerduel van Besiktas. De 26-jarige middenvelder verliet onder een striemend fluitconcert het veld. Besiktas stond op dat moment 0-2 achter tegen derdedivisionist Sanliurfaspor. Mede dankzij deze tactische wissel wisten de Zwarte Adelaars een afgang te voorkomen.

De achterstand werd door Besiktas uiteindelijk alsnog omgebogen in een 4-2 zege. Na afloop ging het vooral over de opmerkelijk vroege wissel van Günes. De fluitconcerten hebben Alli echter niet van zijn stuk gebracht, zo laat hij weten op Instagram. De middenvelder benadrukt middels een bericht dat zijn liefde voor het voetbal de reden is waarom hij niet zal opgeven. De op Instagram geplaatste foto toont Alli die een voetbal strak tegen zijn borst houdt tijdens een training van Besiktas.

???? I hope things can change for Dele Alli in Turkey. Last night, with his side losing 2-0 in the cup at home to a team from the third division, he was hooked off on 30 mins to a less than favourable reception. Besiktas turned it around and won 4-2. pic.twitter.com/EHmMO87qQR — English Players Abroad (@EnglishAbroad1) December 22, 2022

“Je hebt mijn leven gered. Dat is waarom ik altijd van je zal houden”, zo luidt het bijschrift bij de foto, gevolgd door een hartje en een voetbal emoji, om aan te geven dat hij het over de sport heeft. Alli blies zijn carrière in augustus nieuw leven in bij Besiktas. De Turkse topclub huurde de middenvelder van Everton met een optie tot koop. De 37-voudig international van Engeland kwam in Liverpool amper voor in de plannen van manager Frank Lampard en mocht uitzien naar een andere club.

Alli maakte begin 2022 voor circa 45 miljoen euro de overstap van Tottenham Hotspur naar Everton. De totale som was afhankelijk van het aantal gespeelde wedstrijden. Zijn transfer gaf de Everton-fans grote hoop, want Alli stond in Engeland al jaren te boek als groot talent. Bij Spurs was hij op een zijspoor beland en een transfer naar Everton leek zijn redding. The Toffees beleefden vorig seizoen echter een horrorjaar en ontliepen ternauwernood degradatie naar de Championship. Bij Besiktas kwam Alli tot nog toe tot negen officiële duels, waarin hij goed was voor twee goals.