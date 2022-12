Lionel Messi kan veelbesproken mantel voor een miljoen euro verkopen

Vrijdag, 23 december 2022 om 17:47 • Rian Rosendaal

De zwarte mantel die Lionel Messi droeg na de gewonnen WK-finale tegen Frankrijk is behoorlijk in trek. Ahmed Al Barwani, advocaat en parlementslid in Oman, is bereid bijna een miljoen euro te betalen voor het traditionele gewaad. De politicus zal de bisht niet zelf dragen, maar tentoonstellen, zo maakt hij deze week duidelijk in een bericht op zijn Twitter-pagina.

"Vanuit het sultanaat Oman feliciteer ik je van harte met het winnen van het WK in Qatar", richt Al Barwani zich via Twitter rechtstreeks tot de kersverse wereldkampioen Messi. "De Arabische bisht is een symbool van ridderschap en wijsheid. Ik bied omgerekend één miljoen euro om die bisht in bezit te krijgen." Het parlementslid is niet van plan de mantel te gebruiken als kledingstuk. "Het zal worden tentoongesteld om het moment van trots van onze cultuur in herinnering te houden. En om ons dit moment te laten herbeleven en ons te herinneren dat niets onmogelijk is voor ons."

Tijdens de uitreiking van de wereldbeker van afgelopen zondag was er al de nodige kritiek op de beslissing om Messi de zwarte mantel te laten dragen. De WK-organisatie was er snel bij om te benadrukken dat het niet om een stunt ging. "Hij werd juist gekroond tot de koning van het voetbal. Als een soldaat die de strijd won voor zijn Argentinië." Het is overigens niet bekend of Messi bereid is om het gewaad te verkopen.