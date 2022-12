Franse wereldkampioen Matuidi (35) slaat met brok in de keel bladzijde om

Vrijdag, 23 december 2022 om 17:23 • Rian Rosendaal

Blaise Matuidi kondigt vrijdag zijn afscheid als profvoetballer aan. De 35-jarige Fransman beschikt bij Inter Miami FC over een contract tot 31 december en heeft besloten die verbintenis niet te verlengen. Matuidi, wereldkampioen met Frankrijk in 2018, speelde ruim een jaar geleden zijn laatste wedstrijd voor de Amerikaanse Club. Inter Miami besloot om hem niet in te schrijven voor het huidige seizoen in de Major League Soccer.

Matuidi komt vrijdag via Instagram met een woord van afscheid. "Voetbal, ik heb zoveel van je gehouden. En voetbal, je hebt me zoveel gegeven. Maar het is nu tijd om te zeggen dat ik ermee stop. Als ik terugblik op deze lange reis, krijg ik sterren in mijn ogen. Ik heb de dromen die ik had als kind vervuld. Het is met een brok in keel, maar vooral met veel trots, dat ik deze bladzijde vandaag omsla", aldus de ervaren middenvelder, die alle trainers en medespelers die hij heeft meegemaakt in zijn loopbaan hartelijk bedankt.

Matuidi had een basisplaats in de met 4-2 gewonnen WK-finale tegen Kroatië in 2018. De 84-voudig international van Frankrijk kwam tot bijna driehonderd wedstrijden voor Paris Saint-Germain. Daarnaast diende Matuidi Juventus, Saint-Étienne, Troyes en dus Inter Miami. De wereldkampioen van vier jaar geleden zet een punt achter zijn carrière met 699 duels achter zijn naam.