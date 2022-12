Helikoptermoment zorgt voor nodige hilariteit bij ruime oefenzege Feyenoord

Vrijdag, 23 december 2022 om 17:09 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:18

Feyenoord heeft vrijdagmiddag vrij eenvoudig afgerekend met Go Ahead Eagles. Op Varkenoord, waar de regen met bakken uit de hemel kwam vallen, waren de Rotterdammers met 7-4 te sterk. Go Ahead Eagles kwam via Isac Lidberg vroeg op voorsprong, maar doelpunten van Orkun Kökçü, Sebastian Szymanski, Patrik Wålemark (twee), Igor Paixão, Ezequiel Bullaude en Alireza Jahanbakhsh bezorgden Feyenoord de overwinning. De eerste treffer van Wålemark viel echter buiten beeld, aangezien de regie net overschakelde naar de camera die een overvliegende helikopter in beeld bracht.

Het oefenduel werd opgedeeld in vier helften van elk 38 minuten. Arne Slot begon met een groot deel van zijn beoogde basiself vanaf de aftrap. Timon Wellenreuther stond door de afwezigheid van Justin Bijlow opnieuw onder de lat. Sterkhouder Gernot Trauner kampt met een blessure en is een vraagteken voor het eerste competitieduel na de WK-break met FC Utrecht. Jacob Rasmussen was zijn vervanger in het hart van de defensie naast Dávid Hancko. Het middenveld bestond uit Quinten Timber, Kökçü en de teruggekeerde Szymanski. Voorin moesten Wålemark, Javairô Dilrosun en Paixão voor het gevaar zorgen.

Go Ahead Eagles begon brutaal aan het oefenduel en kwam na slechts vijf minuten al op voorsprong. Het was Lidberg die een vrije trap van aanvoerder Bas Kuipers in de verre hoek binnenkopte: 0-1. Heel lang konden de bezoekers niet genieten van die voorsprong, daar Feyenoord al snel weer langszij kwam. Jay Idzes toucheerde een pass van Timber met zijn arm, waardoor de bal op de stip ging. Kökçü stuurde doelman Jeffrey de Lange vervolgens de verkeerde kant op en schoot raak: 1-1. Enkele minuten later bekroonde Szymanski zijn terugkeer van het WK met een doelpunt.

Go Ahead Eagles werd verrast door de hoge druk van Feyenoord tijdens de opbouw, waardoor Evert Linthorst de bal zo in de voeten van Kökçü schoof. Paixão tikte het passje van de aanvoerder door op de Pools international, die met binnenkant voet hard raak schoot: 2-1. Ook de derde Rotterdamse treffer zou in het eerste blok nog vallen, al werd dat doelpunt buiten beeld gemaakt. Op het moment dat Feyenoord een corner kreeg vloog er namelijk een helikopter boven het veld, waar de regie net naartoe schakelde op het moment dat de hoekschop werd genomen. Wålemark kopte de voorzet van Szymanski achter De Lange, maar kan de herhaling van dat doelpunt dus niet terugzien: 3-1.

Nog geen minuut na de start van het tweede blok tekende Paixão voor het vierde doelpunt. Een pass van Szymanski kwam wat gelukkig bij de Braziliaanse vleugelspeler terecht, die vervolgens van dichtbij raak kon schieten: 4-1. De mooiste treffer van de middag kwam op naam van Wålemark, die dit keer wel op beeld werd vastgelegd. Kökçü stuurde Lutsharel Geertruida diep met een uitstekende steekbal, waarna de rechtsback voor gaf op Wålemark. De Zweedse buitenspeler kon, met een mooie zweefduik, bij de eerste paal de 5-1 binnenkoppen. Na afloop van het tweede blok gooide Slot het elftal om en bracht hij elf nieuwe krachten, onder wie de van een blessure teruggekeerde Oussama Idrissi.

Ook Bullaude, die zijn wedstrijden vooral bij Feyenoord O21 speelt, kon op minuten rekenen. De Argentijnse spelmaker was na twintig minuten in het derde blok het eindstation van een mooie aanval. Jahanbakhsh gaf de bal mee aan de opkomende Marcus Pedersen, die vervolgens een voorzet gaf richting de penaltystip. Santiago Giménez stapte over die bal heen, waarna Bullaude simpel binnen kon schuiven: 6-1. Ook Jahanbakhsh zou zijn doelpunt nog meepikken na een mooie pass van Mohamed Taabouni, al ging doelman Luca Plogmann niet volledig vrijuit bij die treffer: 7-1. Go Ahead Eagles zette via goals van Enric Llansana, Jahnoah Markelo en Finn Stokkers in de slotfase de eindstand op het bord: 7-4.

Opstelling Feyenoord eerste twee blokken: Wellenreuther; Geertruida, Rasmussen, Hancko, Hartman; Kökçü, Timber, Szymanski; Wålemark, Dilrosun, Paixão.

Opstelling Feyenoord laatste twee blokken: Marciano; Pedersen, Benita, Hokke, Lopez; Milambo, Taabouni, Bullaude; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi.