Tennislegende Nadal is enthousiast: ‘Hoop hem in de toekomst bij Real te zien’

Vrijdag, 23 december 2022

Als het aan Rafael Nadal ligt, tekent Kylian Mbappé op korte termijn een contract bij Real Madrid. De Spaanse tennislegende is diep onder de indruk van Mbappé, die zich onlangs met acht goals tot topscorer van het WK in Qatar kroonde. Afgelopen zomer was de Franse steraanvaller nog dicht bij een transfer naar Real, maar Paris Saint-Germain-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi wist hem toen te overtuigen om langer in het Parc des Princes te blijven tegenover een enorme salarisverhoging.

Tot verrassing van velen verbond Mbappé afgelopen zomer zijn toekomst aan PSG door een nieuw lucratief tweejarig contract te tekenen met de optie op een derde jaar. Nadal heeft er nooit een geheim van gemaakt groot supporter te zijn van Real. De 36-jarige tennisser gelooft dat een toekomstige transfer van Mbappé naar Madrid nog altijd realistisch is. “Ik hoef Mbappé niets te vergeven, in de sport gebeuren deze dingen”, zegt Nadal tegenover de Spaanse sportkrant AS. “Hij wilde naar Real Madrid komen, maar hij stond onder veel druk en het was ingewikkeld voor hem. Ik hoop hem in de toekomst in het shirt van Real te zien. Als fan zou ik Mbappé morgen al contracteren.”

Guti, die vijftien seizoenen in de hoofdmacht van Real speelde, drong er onlangs ook op aan dat de Koninklijke werk maakt van de komst van Mbappé. “De besten moeten bij Real Madrid spelen”, zei de clubicoon tegenover La Gazzetta dello Sport. “Hem voor PSG zien spelen maakt me kwaad, en niet alleen voor Real maar ook voor LaLiga. In de Spaanse competitie moeten altijd de beste spelers ter wereld spelen. Mbappé is een speler die gemaakt is voor Real, en als hij wil bereiken wat Lionel Messi en Cristiano Ronaldo hebben gedaan, moet hij voor Real Madrid spelen, want bij PSG gaat hem dat niet lukken. Real moet hem nu onmiddellijk halen.”

Mbappé verloor zondag de WK-finale van Argentinië na strafschoppen, maar kende op persoonlijk vlak wel een bijzonder succesvol WK. De vleugelspeler wist het toernooi met zijn acht doelpunten als topscorer af te sluiten. Mbappé heeft bij PSG nog een contract tot medio 2025, maar desondanks wordt hij veelvuldig aan een vertrek gelinkt. In oktober kwam het nieuws naar buiten dat hij zich 'verraden' zou voelen door PSG, door afspraken die de club niet zou zijn nagekomen.