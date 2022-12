Arbiter WK-finale is klaar met kritiek en toont screenshot met bewijs

Vrijdag, 23 december 2022 om 16:06 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:14

Szymon Marciniak, de Poolse scheidsrechter die de eindverantwoordelijke was in de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk, is klaar met de aanmerkingen op zijn optreden. De arbiter ontving vooral veel kritiek van Franse media, die van mening waren dat de 3-2 van Lionel Messi nooit goedgekeurd had mogen worden. L’Équipe beoordeelde Marciniak zelfs met een 2.

Frankrijk maakte een 2-0 achterstand via een ontketende Kylian Mbappé binnen twee minuten volledig goed en sleepte er een verlenging uit. In de 108ste minuut schoot Messi ‘zijn’ Argentinië weer op voorsprong, maar die treffer had volgens verschillende media niet mogen tellen. Op het moment dat de zevenvoudig Ballon d’Or-winnaar op doel schoot, stonden er namelijk meerdere Argentijnse wisselspelers in het veld. Volgens de regels van de IFAB, de internationale spelregelcommissie, had het doelpunt daardoor moeten worden afgekeurd.

Szymon Marciniak wyjasnia?? @lequipe. Kiedy Francuzi strzelali gola, na boisku bylo siedmiu ich rezerwowych. Doszukiwanie sie takich rzeczy nie jest zbytnio powazne. @sport_tvppl #mundialove pic.twitter.com/MOAMgnaavr — Jakub Klyszejko (@jakubklyszejko) December 22, 2022

Verschillende Franse media haalden die spelregel aan, maar daar ligt Marciniak niet wakker van. De arbiter, die tijdens een persconferentie in Polen terugblikt op de finale, geeft namelijk aan dat de Franse wisselspelers exact hetzelfde deden voordat Mbappé de 3-3 maakte vanaf elf meter. Ook bij de grote kans van Randal Kolo Muani, die in de laatste minuut van de verlenging op de voet van Emiliano Martínez stuitte, renden er wisselspelers van Frankrijk de zijlijn over.

Marciniak laat tijdens de persconferentie een screenshot op zijn telefoon zien. “De Fransen hebben niets gezegd over deze foto”, verwijst de Pool naar een moment kort voor de 3-3 van Mbappé. “Je kunt zien dat er zeven Fransen op het veld stonden voordat Mbappé de gelijkmaker binnenschoot.” Marciniak heeft daarnaast geen spijt van zijn beslissing om de tweede treffer van Messi goed te keuren. “Het spel werd er namelijk niet door beïnvloed.”

“Hoeveel impact hadden de spelers die het veld op kwamen? Het is een kwestie van zoeken naar kleine dingen, dit is geen serieuze bezigheid.” In tegenstelling tot de Franse media waren de spelers en staf van les Bleus wel tevreden over het optreden van de arbitrage, zo zegt Marciniak. “Ze bedankten me na het duel en waren tevreden over onze wedstrijd. Ik praatte een beetje met Hugo Lloris en Olivier Giroud, Mbappé gaf me zelfs een knuffel!”