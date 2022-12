Gakpo ziet prijs voor mooiste doelpunt van het WK aan zijn neus voorbij gaan

Vrijdag, 23 december 2022 om 16:02 • Jordi Tomasowa

Richarlison heeft het mooiste doelpunt van het WK in Qatar gemaakt, zo hebben voetbalfans wereldwijd besloten. De spits van Brazilië was op het mondiale eindtoernooi driemaal trefzeker. Vooral zijn tweede treffer tijdens het gewonnen groepsduel met Servië was van grote schoonheid.

De fraaie halve omhaal, waarmee Richarlison de eindstand tegen Servië op 2-0 bepaalde, is verkozen tot mooiste treffer op het WK. In totaal nomineerde de FIFA tien doelpunten. Ook het doelpunt dat Richarlison tegen Zuid-Korea maakte behoorde tot de kanshebbers. De aanvaller van Tottenham Hotspur was de enige doelpuntenmaker met twee nominaties.

Ook Cody Gakpo behoorde met zijn doelpunt tegen Ecuador tot de genomineerden. De aanvaller van PSV schoot in het tweede groepsduel met links raak in de korte hoek op aangeven van Davy Klaassen. De treffer van Gakpo werd door de FIFA omschreven als een left-footed rocket. De buitenspeler brak al na zes minuten de ban voor het Nederlands elftal, in een duel dat zou eindigen in een 1-1 gelijkspel.

