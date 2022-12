Quincy Promes gaat opnieuw met prestigieuze Russische prijs aan de haal

Vrijdag, 23 december 2022 om 15:21 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:23

Quincy Promes kan een fraaie individuele prijs op zijn palmares bijschrijven. De dertigjarige aanvaller is dit jaar verkozen tot beste voetballer van de Russische Premier Liga. De krant Sport-Express organiseerde de stemming voor trainers, journalisten en fans.

Promes won de prijs al eens eerder. In 2017 werd hij eveneens verkozen tot beste speler van Rusland. Ook nu maakt Promes weer een prima seizoen door. De vijftigvoudig Oranje-international staat in de jaargang 2022/23 vooralsnog op zeventien doelpunten en zeven assists uit 23 wedstrijden. In totaal loopt Promes bijna één op twee voor Spartak: in tweehonderd wedstrijden voor de club maakte hij er 98. De aanvaller reageert op Instagram kort op zijn gewonnen prijs. “Te gezegend om gestrest te zijn.”

Promes maakte in 2014 de overstap van FC Twente naar Spartak Moskou. Na vier seizoenen verdiende hij een transfer naar Sevilla. Via Ajax keerde hij in februari 2021 terug bij Spartak. Er loopt momenteel een rechtszaak tegen Promes, die wordt verdacht van poging tot moord op zijn neef en bemoeienis met drugshandel. Eerder deze maand kwam naar buiten dat de voormalig Ajacied probeert de Russische nationaliteit te verkrijgen. Er wordt vermoed dat de dertigjarige Oranje-international dit doet om een rechtsgang te voorkomen, daar Rusland geen eigen staatsburgers uitlevert.

De Russische voetbaljournalist Ivan Karpov bracht het gerucht naar buiten. Hij schreef op zijn Telegram-kanaal dat de naturalisatie 'waarschijnlijk gaat lukken'. Ook kwamen de aanklachten tegen Promes ter sprake. "Tegen Antocha (Promes' bijnaam bij zijn club Spartak Moskou, red.) speelt in zijn thuisland een rechtszaak met betrekking tot drugs. En de afgifte van een Russisch paspoort aan hem kan een lange neus zijn naar onze ‘buitenlandse partners’: kijk eens wat een gave kerel van jullie naar ons is overgelopen."

De neergestoken neef van Promes is 'verbolgen' over het feit dat de aanvaller van Spartak Moskou een Russisch paspoort overweegt, zo meldde De Telegraaf. "Het is zo dat Rusland geen onderdanen uitlevert", verklaarde Yehudi Moszkowicz, de advocaat van de neef van Promes. "Dus in die zin een ’slimme zet’ van hem." De aanvaller hoopt wellicht op het ontlopen van een celstraf wegens poging tot moord en drugshandel, mocht het in Nederland daadwerkelijk tot een veroordeling komen. Het is overigens niet zo dat Promes automatisch zijn Nederlanderschap kwijtraakt bij het ontvangen van een Russisch paspoort.