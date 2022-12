FIFPro staat achter ‘verrader’ Karsdorp en veroordeelt handelwijze AS Roma

Vrijdag, 23 december 2022 om 14:10 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:43

De internationale vakbond voor profvoetballers, de FIFPRO, komt op voor Rick Karsdorp. De 27-jarige vleugelverdediger haalde na een matige invalbeurt tegen Sassuolo (1-1) in begin november de woede van José Mourinho op zijn hals, die hem publiekelijk hard bekritiseerde. FIFPro veroordeelt de handelwijze van AS Roma, dat Karsdorp ‘weg wil pesten’.

Mourinho haalde begin november ontzettend hard uit naar de ex-Feyenoorder. “De inzet van het team werd verraden vanwege de houding van een onprofessionele speler. Hij verraadde alle anderen. Een fout hoort bij het spel, maar ik had zestien spelers op het veld en vond er één niet leuk. Ik zei de speler dat hij in januari maar een ander team moest gaan zoeken.” Een week later werd Karsdorp dan ook niet meer opgenomen in de wedstrijdselectie van de Italianen.

De FIFPro vindt dat de Nederlander ‘publiekelijk is neergezet als een verrader, waarbij de club er niets aan heeft gedaan of zijn excuses heeft aangeboden’. Naar verluidt zochten enkele Roma-supporters het huis van Karsdorp op om verhaal te gaan halen én werd zijn familie ‘herhaaldelijk geconfronteerd met de aantijgingen’. De FIFPro geeft aan dat Roma de slechte resultaten van de laatste periode op Karsdorp probeert af te schuiven.

Dat laatste is tegen de regels van de FIFA, waardoor FIFPro achter Karsdorp staat en Roma oproept om de Nederlander ‘fair te behandelen en diens rechten te respecteren’. De rechtsback zou in de belangstelling staan van onder meer Juventus, AC Milan, Olympique Marseille en Olympique Lyon. Karsdorp viel afgelopen donderdag in de gewonnen oefenwedstrijd tegen RKC Waalwijk (3-0) nog in de rust in voor Stephan El Shaarawy. De ex-Feyenoorder, die naar verluidt ook een gesprek heeft gevoerd met Ajax, ligt nog tot medio 2025 vast in Rome.