Dennis te Kloese reageert op geruchten: ‘Dat is nooit het geval geweest’

Vrijdag, 23 december 2022 om 13:05 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:18

Dennis te Kloese staat inmiddels een jaar aan het roer bij Feyenoord. De 48-jarige algemeen directeur viel bij zijn komst direct met zijn neus in de boter en zag hoe zijn club de finale van de Conference League bereikte. Ondertussen moest Te Kloese zelf meerdere belangrijke knopen doorhakken, met onder meer de definitieve streep door het nieuwe stadion en het vertrek van technisch directeur Frank Arnesen. Ook moest de beleidsman, die ruim twintig jaar in Mexico en de Verenigde Staten werkte, in een historische transferwindow de aan- en verkopen in goede banen leiden.

Na een traject van meer dan tien jaar trok Te Kloese in april definitief de stekker uit Feyenoord City, het project aan de Maas waar het nieuwe stadion van Feyenoord zou komen te staan. De Rotterdammers maakten vervolgens bekend dat het de komende tien jaar ‘gewoon’ in De Kuip blijft spelen en de focus naar het voetbal gaat. "Zo'n besluit roept natuurlijk verschillende reacties op", zegt Te Kloese over het afbreken van Feyenoord City in gesprek met Voetbal International. “Inmiddels zijn we acht maanden verder en ben ik er alleen maar meer van overtuigd geraakt dat het een logisch besluit is geweest.”

De algemeen directeur wil zich met Feyenoord gaan richten op het voetbal. Daar wordt het geld immers mee verdiend. “We zijn in eerste instantie een voetbalclub. Het begint allemaal met spelers op de groene mat. Goede resultaten leiden tot betere transfers, hogere Europese premies, meer geld om te herinvesteren en een positievere uitstraling.” De Rotterdammers profiteerden optimaal van het historische Europese seizoen, waarin het de eindstrijd van de Conference League haalde. Uiteindelijk verloor de ploeg van Arne Slot in Tirana met 1-0 van AS Roma.

Feyenoord nam, op Justin Bijlow, Gernot Trauner, Lutsharel Geertruida en Orkun Kökçü na, vervolgens afscheid van het hele basiselftal. “Voor ons imago op de markt was het geweldig dat we Tyrell Malacia, Luis Sinisterra en Marcos Senesi aan de Premier League hebben verkocht. Dat gaf een enorme boost”, gaat Te Kloese verder, die het niet eens is met de negativiteit over het niveau in de Conference League. “We speelden toch tegen Roma, Olympique Marseille, Slavia Praag en Partizan Belgrado. Daar wordt serieus gescout. Op dat niveau wordt gewogen hoeveel spelers waard zijn. Scouts komen ook wel naar de Eredivisie, maar die wedstrijden zijn niet maatgevend. Dan denken ze toch: wat zegt het? Eerst nog even internationaal kijken.”

Arnesen

Feyenoord nam begin dit seizoen definitief afscheid van technisch directeur Arnesen, die wegens een bacteriële infectie in zijn knie zijn werkzaamheden op doktersadvies tijdelijk moest neerleggen. Te Kloese nam de technische zaken in de zomer daarom over, voordat het contract van Arnesen werd ontbonden. Laatstgenoemde had zelf het gevoel dat ‘Feyenoord van hem af wilde’. “Dat is nooit het geval geweest”, zegt Te Kloese.

“Anders hadden we in eerste instantie niet verlengd. Wel wilden we de persoon in bescherming nemen. Uiteindelijk kom je bij de vraag uit wat in het belang van Feyenoord is. We wilden niet steunen op iemand die maar een bepaald percentage van zijn werkzaamheden kan doen. Dat zou geen goed beleid zin. De beslissing is gemaakt op medische gronden”, sluit de algemeen directeur af.