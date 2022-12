Nachtmerrie van menig WK-spits gaat Tonny Vilhena slot op de deur geven

Vrijdag, 23 december 2022 om 11:56 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:04

Guillermo Ochoa vervolgt zijn carrière bij Salernitana, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. De 37-jarige doelman, die per 1 januari uit zijn contract loopt bij het Mexicaanse América, tekent een contract tot het eind van dit seizoen. Daarmee keert Ochoa na drieënhalf jaar in zijn geboorteland weer terug in Europa. Hij wordt ploeggenoot van Tonny Vilhena.

Fabrizio Romano meldde donderdag al dat het een kwestie van tijd zou zijn voordat Salernitana de komst van Ochoa bekendmaakte. Alleen de medische keuring scheidde de veteraan nog van zijn eerste Serie A-avontuur. Ochoa is geen onbekende in Europa: hij kwam tussen 2011 en 2019 achtereenvolgens uit voor AC Ajaccio, Málaga, Granada en Standard Luik. In principe tekent de goalie tot en met het einde van dit seizoen bij Salernitana, maar er is een optie in zijn contract opgenomen voor nog een jaar.

Ochoa, door de Mexicanen liefkozend Memo genoemd, is in Nederland vooral bekend om zijn weergaloze optredens tijdens het WK van 2014. De 134-voudig Mexicaans international was in ieder duel nagenoeg onpasseerbaar en werd zelfs tijdens de eliminatie in de achtste finale tegen Nederland verkozen tot man van de wedstrijd. Vier jaar later bezorgde hij zichzelf de status van 'WK-fenomeen', door op het toernooi in Rusland uit te groeien tot de doelman met de meeste reddingen (27, verdeeld over zeven wedstrijden).

Ook met zijn 37 jaar stond Ochoa nog altijd onder de lat op afgelopen WK. Het toernooi in Qatar liep echter uit op een deceptie voor de Mexicanen, daar ze al na de groepsfase naar huis moesten. Ochoa onderscheidde zich nog wel, door tegen Polen (0-0) een strafschop van Robert Lewandowski te keren. De sluitpost staat momenteel zesde op de lijst van Mexicaanse recordinternationals. Eerste worden gaat waarschijnlijk niet meer lukken: ex-PSV'er Andrés Guardado staat op 179, en het is nog niet zeker of hij gaat afzwaaien bij het nationale team.