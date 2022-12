Goals & Gossip: wegen Timber-tweeling scheiden na peperdure aankoop

Vrijdag, 23 december 2022

Jurriën en Quinten Timber gaan na 21 jaar niet meer op dezelfde kamer slapen in hun ouderlijk huis in Utrecht. De verdediger van Ajax heeft begin december een luxe appartement van zo’n 1,6 miljoen euro aangeschaft aan de Amsterdamse Zuidas, zo valt te zien op de website Bekendeburen.nl. De veertienvoudig international van Oranje heeft een hypotheek van negen ton laten vestigen op zijn nieuwe optrekje, maar heeft ook zeven ton aan eigen geld op tafel gelegd.

Voor dat geld heeft Timber wel een ruim appartement met een woonoppervlakte van 151 vierkante meter op een prominente plek in Amsterdam. Hij heeft de beschikking over vier slaapkamers, twee badkamers en een riant terras van zo’n zestig vierkante meter. De parkeerplaats in de parkeerkelder kost alleen al een ton volgens de website. Één ding scheelt: voor de aanstaande Klassieker op 22 januari hoeft de tweeling niet meer op dezelfde kamer te slapen.

