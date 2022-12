Willem van Hanegem kritisch op Ajacied: ‘Twijfel of hij het redt op dit niveau’

Vrijdag, 23 december 2022 om 10:27 • Wessel Antes • Laatste update: 10:30

Willem van Hanegem twijfelt of Owen Wijndal het niveau van Ajax aankan, zo zegt de voetballegende in de Willem & Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. De 23-jarige linksback heeft Van Hanegem nog niet kunnen overtuigen tijdens zijn eerste half jaar in Amsterdam. De Kromme vraagt zich af of Wijndal genoeg kwaliteiten in huis heeft om Daley Blind te vervangen op de linksbackpositie bij Ajax.

Door het naderende vertrek van Blind, die volgens onder meer De Telegraaf staat voor een transfervrij vertrek naar Royal Antwerp, vraagt Van Hanegem zich af of Wijndal de juiste vervanger is van de routinier. “Ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel mijn twijfels of hij het redt op dit niveau.” Wijndal kende een lastige start bij Ajax. De linkspoot kwam afgelopen zomer voor tien miljoen euro over van AZ en speelde tot dusver slechts 551 minuten in Amsterdamse dienst.

Toch wist de Zaandammer vlak voor de WK-onderbreking een basisplek te veroveren ten koste van Blind. Van Hanegem heeft zijn oude AZ-vorm echter nog niet gezien in het shirt van Ajax. “Bij AZ werd hij ook goed omdat er toen een heel goede linksbuiten speelde, met Oussama Idrissi. Dat was geweldig. Je ziet nu dat het moeilijk is om helemaal op elkaar afgestemd te zijn, maar dat was bij AZ wel zo.”

Waar de tandem met Idrissi en Wijndal in Alkmaar als een trein werkte, ziet Van Hanegem zo’n combinatie momenteel niet in de Johan Cruijff ArenA. Alfred Schreuder is daar ook schuldig aan, zo concludeert de voormalig international van Oranje. “Dat is ook de trainer zijn schuld, want die ging elke keer wisselen. Aan het begin speelde Bergwijn op de linkerkant echt geweldig. Ajax begon heel goed, het was ook echt aardig om te zien. Ineens was dat afgelopen.”