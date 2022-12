‘Als hij fit is en zin heeft, hoort hij in Oranje. Hij is beter dan Klaassen'

Calvin Stengs hoort in Oranje. Dat vindt Lee-Roy Echteld, voormalig jeugdtrainer van de 24-jarige aanvaller. Echteld is van mening dat zijn ex-pupil 'ontegensprekelijk' bij het keurkorps van Nederland hoort, mits hij fit en gretig is. "Als je hem kunt raken en hij wordt een beetje chagrijnig, dan is-ie op zijn best", zo laat Echteld optekenen door het Gazet van Antwerpen.

Stengs was afgelopen dinsdag de grote man namens Royal Antwerp in het bekerduel met Standard Luik (4-0 winst). De voormalig AZ'er was goed voor een goal en een assist en maakte sowieso indruk vanaf de voor hem ongebruikelijke nummer 10-positie. Dat Stengs ook daar uit de voeten kan, wist zijn voormalig jeugdtrainer al langer. "Ik bracht hem destijds van het centrum naar de rechtsbuiten, maar eigenlijk liggen beide posities hem uitstekend", vertelt Echteld. "Calvin gedijt tussen de linies, omdat hij heel makkelijk kan draaien. Ballen recupereren behoort eveneens tot zijn arsenaal."

Het is onder trainer Mark van Bommel dat Stengs voor het eerst in jaren weer iets van zijn klasse laten zien. Vorig jaar bij OGC Nice wilde het niet vlotten, en in de seizoenen daarvoor ook al niet. "Voor zijn kruisbandblessure in 2017 haalde hij een zéér hoog niveau, gewoonweg Oranje-materiaal", vindt Echteld, die echter niet alleen blessureleed als spelbreker aanhaalt. "Calvin is best een lieve jongen, maar je moet soms achter zijn veren zitten. Als je hem kunt raken en hij wordt een beetje chagrijnig, dan is ie op z’n best."

Echteld opteert dan ook voor een wisseling van de wacht bij Oranje. "Indien Calvin fit is en er zin in heeft, hoort hij gewoon bij Oranje. Dan is ie ook veel beter dan de concurrenten op zijn positie, zoals bijvoorbeeld Davy Klaassen. Maar hij moet dit wel blijven laten zien. Ik hoop dat Calvin weer op de goede weg is", besluit de huidig hoofdtrainer van De Treffers. Zijn ex-pupil staat in Antwerpse dienst vooralsnog op twaalf duels, waarin hij twee keer scoorde en even zo vaak aangever was.