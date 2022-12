Feyenoord ziet na blessure Trauner mogelijke vervanger in Eredivisie rondlopen

Vrijdag, 23 december 2022 om 09:36 • Wessel Antes • Laatste update: 10:45

De naam van FC Twente-verdediger Mees Hilgers valt opnieuw bij Feyenoord, zo meldt 1908.nl vrijdagochtend. Dat heeft alles te maken met de blessure van Gernot Trauner, die woensdag moest afhaken tijdens een training van de Rotterdamse club. De koploper van de Eredivisie wil ook in de tweede seizoenshelft mee blijven doen om de bovenste plekken en oriënteert zich daarom op versterkingen centraal achterin.

Trauner leek helemaal hersteld te zijn van zijn heupblessure, maar de dertigjarige Oostenrijker kampt nu toch met een terugval. Verder heeft Feyenoord met Jacob Rasmussen en Dávid Hancko alleen linksbenige centrale verdedigers in de hoofdmacht rondlopen. Milan Hokke, een negentienjarige mandekker die mee was op trainingskamp naar het Portugese Lagos, is tevens een linkspoot. Volgens 1908.nl passeren daarom momenteel meerdere backup-opties voor de rechterkant de revue in Rotterdam-Zuid, al wordt alleen de naam van Hilgers genoemd.

Afgelopen zomer haakte Feyenoord nog af voor Hilgers vanwege de hoge vraagprijs die Twente hanteerde. Het contract van de 21-jarige verdediger loopt eind juni af, maar de Enschedese club heeft een eenzijdige optie om Hilgers een seizoen langer in De Grolsch Veste te houden. Volgens Transfermarkt.com is de rechtspoot momenteel zo’n 4,5 miljoen euro waard. De vraagprijs van Twente kan er volgens 1908.nl overigens wel opnieuw voor zorgen dat Feyenoord niet doorpakt voor Hilgers.

Tegenover de terugval van Trauner staat de terugkeer van middenvelder Mats Wieffer bij Feyenoord. De 23-jarige middenvelder traint echter wel nog apart van de groep. De Stadionclub verkent de markt volgens 1908.nl ook nog altijd voor een speler die als defensieve middenvelder uit de voeten kan. Daarnaast zou de club er intern rekening mee houden dat Alireza Jahanbakhsh deze winter vertrekt uit De Kuip.