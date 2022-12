André Onana zet definitief een punt achter interlandcarrière

Vrijdag, 23 december 2022 om 09:25 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:39

André Onana stopt als international. Dat bevestigt de pas 26-jarige goalie vrijdagochtend in een uitgebreid statement op zijn sociale kanalen. Onana vertrok tijdens het WK al uit Qatar vanwege een meningsverschil met Kameroens bondscoach Rigobert Song, wat vermoedelijk ten grondslag ligt aan zijn beslissing.

Het nieuws dat Onana nog voor de tweede groepswedstrijd uit Qatar zou vertrekken, zorgde wereldwijd voor verbazing. Diverse media maakten melding van een akkefietje met Song, die kritiek zou hebben op Onana's te flamboyante stijl van keepen. Even later lekten er echter audiotapes uit, waaruit bleek dat er meer aan de hand was. Onana zou felle kritiek hebben geleverd op ploeggenoot Nicolas N'Koulou tegenover Song. De voormalig Ajacied verwees alle geruchten echter naar de prullenbak.

Het leek al geen uitgemaakte zaak dat Onana ooit nog in actie zou komen voor Kameroen, maar nu maakt de 35-voudig international zelf aan alle onzekerheid een einde. "Elk verhaal, hoe mooi dat verhaal ook is, kent een einde. En aan mijn verhaal bij het Kameroense elftal is nu een einde gekomen", schrijft hij. "Ik zal nu verdergaan als een fan, net als de andere 27 miljoen Kameroeners die iedere wedstrijd kijken. Ik wil degenen bedanken die mij hebben vertrouwd en in mij hebben geloofd in de zin dat ik iets zou toevoegen aan het team."

Onana ligt de afgelopen tijd ook in clubverband al regelmatig onder vuur. De sluitpost zorgde voorbije zomer voor woede bij veel fans door Ajax transfervrij in te ruilen voor Internazionale, nadat de Amsterdammers zijn salaris 'gewoon' hadden doorbetaald bij zijn dopingschorsing. Ook ex-collega Remko Pasveer noemde Onana vlak na zijn exit 'geen echte topsporter'. Inmiddels is Onana wel eerste keus bij Internazionale.