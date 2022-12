Ex-teamgenoot sprak Tadic aan op specifiek punt: ‘Interesseerde hem niet’

Vrijdag, 23 december 2022 om 08:52 • Wessel Antes • Laatste update: 08:55

Kees Kwakman vindt het vreemd dat Dusan Tadic nog altijd nauwelijks Nederlands spreekt. Dat zegt de ESPN-analist te gast in de Cor Potcast van (ex)-profvoetballers Bart Vriends, Maarten de Fockert en Thomas Verhaar. Kwakman sprak de aanvoerder van Ajax er zelfs op aan, maar dat leek weinig indruk te maken op de 34-jarige Serviër. “Dat interesseerde hem niet heel erg.”

Tadic speelde tussen 2010 en 2014 in Nederland voor FC Groningen en FC Twente, alvorens hij naar Southampton vertrok. Inmiddels is hij al sinds 2018 een belangrijke schakel bij Ajax. Toch ziet Kwakman dat de linkspoot er nog altijd moeite mee heeft om zich in het Nederlands uit te spreken. “Ik vind dat je Tadic gewoon in het Engels moet interviewen. Ik weet niet waar dat ligt, want nu gaat het in het Nederlands. Ik weet niet of hij dat zelf wil, of dat het van Ajax moet.”

Kwakman zegt vervolgens dat hij het onbegrijpelijk vindt dat Tadic nog altijd gebrekkig Nederlands spreekt. “Dat hij nog steeds niet volledig Nederlands spreekt, vind ik slecht. Dat heb ik ook tegen hem gezegd, want ik ken hem toevallig.” Het standje van Kwakman maakte maar weinig indruk op Tadic. “Dat interesseerde hem niet heel erg”, aldus de voormalig verdediger, die met Tadic samenspeelde bij Groningen.

De analist denkt dat het, ook gezien de ambities van Tadic, belangrijk is dat de aanvoerder op een gegeven moment toch zijn Nederlands gaat bijspijkeren. “Hij wil volgens mij ook jeugdtrainer worden, met het contract dat hij heeft. Dan denk ik: ga Nederlands leren. In het Engels kan hij zich veel beter uitspreken, maar in het Nederlands, dat klinkt echt niet. Dan komt het ene na het andere cliché eruit. Dat vind ik dan wel jammer”, aldus Kwakman.