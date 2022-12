‘Arrogante’ Olivier Giroud heeft hilarisch antwoord klaar op shirtjesruilrel

Vrijdag, 23 december 2022 om 09:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:02

Social media vormen anno 2022 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Olivier Giroud heeft de kritiek van Jason Cummings aan zijn adres op hilarische wijze beantwoord. De aanvaller van het Australische nationale team beschuldigde Giroud ervan hem na afloop straal genegeerd te hebben toen hij zijn shirtje wilde ruilen. Ook zou de Frans topscorer aller tijden hebben gedaan alsof hij geen Engels sprak. "Hij heeft nota bene tien jaar in de Premier League gespeeld", fulmineerde Cummings in het programma The Project van Fox Sports.

Giroud deelt donderdag echter een tweetal foto's op Twitter van het shirt van Jackson Irvine, Cummings' ploeggenoot bij Australië. "Hi Jackson Irvine. How is my english mate?", luidt het bijschrift. Zo blijkt het dat Giroud zijn tricot wel degelijk met een speler van the Socceroos heeft uitgewisseld. Cummings moest zich uiteindelijk gelukkig prijzen met het shirt van Jules Koundé, die nog wel beschikbaar was.

What a man ??. I can confirm we exchanged our hair care routines in perfect English. — Jackson Irvine (@jacksonirvine_) December 22, 2022

Ook Irvine heeft inmiddels van zich laten horen. "Wat een man", reageert hij op de tweet van Giroud, om vervolgens met een kwinkslag aan diens immer goed uitziende coupe te refereren. "Ik kan bevestigen dat we onze haarverzorgingsroutines in perfect Engels hebben uitgewisseld."