Aké is bescheidenheid zelve na heldenrol; WK-flop ‘stapte weer uit schaduw’

Vrijdag, 23 december 2022 om 08:07 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:17

Er prijkte donderdagavond een grote glimlach op het gezicht van Nathan Aké. De verdediger van Manchester City zorgde er in de slotfase van het EFL Cup-duel met Liverpool met een puike kopbal voor dat zijn club doorbekerde naar de kwartfinale. Aké gaf het krediet voor zijn goal na afloop echter vooral aan Kevin De Bruyne, en ook de BBC zag de Belg zich indrukwekkend oprichten na zijn WK-kater.

Bij een 2-2 stand in de 58ste minuut slingerde De Bruyne de bal richting de tweede paal, waar Ake in alle vrijheid kon binnenknikken. De matchwinner beloonde zijn Belgische collega met lovende woorden. "Het was weer een top-, topbal van Kevin De Bruyne. Ik móest deze wel maken." Ook de BBC zag de middenvelder na de domper in Qatar uit zijn eigen schaduw stappen. De Britse omroep kenschetste De Bruynes optreden als 'sensationeel', en trainer Josep Guardiola vindt dat niet vreemd.

"Om het juiste vuurtje in zichzelf te vinden, moet hij een beetje boos zijn", raisonneerde Guardiola na afloop. "En wanneer dat gebeurt: wat een speler is het dan. Hij is meer dan een speler. Ik weet dat het niet makkelijk is om deze consistentie vast te houden om de drie dagen, maar vandaag had hij de vechtersgeest. Wanneer dit gebeurt moet je hem aanspreken als 'meneer' Kevin de Bruyne."

Geen Manchester Derby in kwartfinale

Ook Manchester United wist zich te plaatsen voor de kwartfinale van de EFL Cup, maar ontloopt een ontmoeting met de aartsrivaal. De selectie van Erik ten Hag neemt het in eigen huis op tegen Charlton Athletic, de huidige nummer achttien van de League One. Manchester City gaat op bezoek bij Southampton in het Saint Mary's Stadium. Ook Sven Botman maakt met Newcastle United nog kans op bekerwinst: hij en zijn ploeg kruisen de degens met Leicester City.