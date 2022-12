‘We stonden op Europees voetbal toen ik dit kreeg. We waren bijna veilig, man’

Henk de Jong leeft momenteel in grote onzekerheid. De 58-jarige trainer moest eind oktober noodgedwongen zijn taken neerleggen bij SC Cambuur vanwege de cyste in zijn hoofd, en heeft nog altijd geen uitsluitsel over eventueel herstel. Dat een arts hem onlangs benaderde, geeft De Jong een sprankje hoop: "Ik heb het gewoon het geluk dat ik in Nederland een beetje bekend ben."

Vorig jaar december werd bekend dat de Drachtster kampte met een cyste. De Jong legde daardoor tijdelijk zijn taken neer, voordat hij vanaf januari weer rustig toe bouwde richting de werkzaamheden die van hem gevraagd werden in het vak van hoofdtrainer. "Cambuur stond op Europees voetbal toen ik dit kreeg", blikt de oefenmeester terug in gesprek met de NOS.. "We waren al bijna gehandhaafd in de winterstop, man."

In de zomer nam De Jong het roer weer over van assistent Pascal Bosschaart, maar de Fries moest uiteindelijk toch concluderen dat het niet langer verder kon op deze manier. Een stopbevel van zijn vrouw Diana gaf de doorslag. "Ik voelde het zelf wel aankomen dat het de verkeerde kant op ging. Het was eigenlijk wel een opluchting. Ik was ook blij dat het stopte, omdat ik niet meer de power had om Henk de Jong te zijn. Dan valt mijn kracht ook weg."

"Het wordt alleen maar minder", vat De Jong samen over zijn gezondheid. Dat hij laatst op de boot naar Vlieland benaderd werd door een arts, biedt een sprankje hoop. "Een internist benaderde me via LinkedIn. Zijn vrouw had precies hetzelfde als ik en die is geholpen. Ik was zo hyper dat ik dat bericht kreeg, dat eindelijk iemand snapte wat ik had. Ik heb gewoon geluk dat ik in Nederland een beetje bekend ben."

Cambuur heeft inmiddels in de persoon van Sjors Ultee een nieuwe hoofdtrainer gevonden. De 35-jarige Utrechter kreeg afgelopen augustus zijn congé bij Fortuna Sittard en zat sindsdien zonder werk. Gezien de status van De Jong in Leeuwarden heeft Ultee grote schoenen te vullen. Handhaving zou de nieuwe trainer al flink in het zadel helpen: Cambuur staat na veertien speelronden op een teleurstellende zeventiende plaats.