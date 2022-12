Dit is de enige voorwaarde waaronder PSV Cody Gakpo wil verkopen

Vrijdag, 23 december 2022 om 06:55 • Tom Rofekamp

Na de glansrol van Cody Gakpo op afgelopen WK verwacht PSV dat er deze winter veel aan hem getrokken zal worden. Het liefst behouden de Eindhovenaren hun sterspeler, maar mocht het toch tot een verkoop komen, moet er aan een belangrijke voorwaarde worden voldaan. De betalingstermijn moet namelijk kort genoeg zijn – iets waar veel aanbiedingen bij in het niet vallen.

PSV weet, zo betoogt Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad, dat het Gakpo ofwel deze winter of volgende zomer kwijtraakt. In het ideale scenario ontvangt de huidige nummer drie van de Eredivisie de transfervergoeding zo snel mogelijk én mag Gakpo het seizoen afmaken in Eindhoven. Waar laatstgenoemde duidelijk vanwege sportieve redenen moge zijn, heeft het eerste grotendeels te maken met de huidige inflatie. Als het bedrag over een te lange periode wordt uitgesmeerd, is de actuele waarde daarvan namelijk minder.

De Eindhovenaren peilen dat door een bod neer te leggen bij kredietverzekeraars. Het bedrag dat die daar op dit moment voor zouden willen betalen, geeft een goede indicatie van de actuele waarde. Het bod waarmee Leeds United afgelopen zomer bij PSV aanklopte – in totaal zo'n 43 miljoen euro – was volgens die berekeningen zo eigenlijk 15 miljoen minder waard. Ook het feit dat de bijbehorende bonussen niet realistisch waren, speelde daarin mee.

L'Équipe nam Gakpo al op in zijn lijstje met WK-revelaties en zijn club mag dan ook een stormloop verwachten komende transferwinter. Erik ten Hag wil de 23-jarige aanvaller maar wat graag naar Manchester United halen, terwijl PSV-icoon René van de Kerkhof onlangs claimde dat ook Real Madrid nadrukkelijke interesse zou hebben. Alles bij elkaar genomen hoopt PSV in ieder geval op een bod van vijftig miljoen euro, met als voorwaarde dat dit snel overgemaakt wordt door de koper.