Emiliano Martínez richt zich tot Van Gaal bij huldiging; menigte wordt gek

Vrijdag, 23 december 2022 om 00:06 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:15

Emiliano Dibu Martínez richt zich tijdens de huldiging in zijn geboortestad tot Louis van Gaal. Tijdens de ceremonie in Mar de Plata beschrijft de Argentijnse doelman tijdens zijn speech hoe de woorden van de Nederlandse bondscoach zijn ploeg motiveerde tijdens de strafschoppenserie. Tegelijkertijd geeft de Franse bond aan klaar te zijn met het ‘onsportieve gedrag’ van de goalie.

Na de gewonnen WK-finale tegen Frankrijk vroeg Martínez in een lied al een moment van stilte voor de ‘overleden’ Kylian Mbappé en tijdens de huldiging in Buenos Aires bespotte hij de sterspeler van Paris Saint-Germain opnieuw. Op beelden die op internet rondgingen was namelijk te zien hoe Martínez een kartonnen Mbappé als baby bij zich droeg. Hij vroeg ook in de hoofdstad mensen om een moment van stilte voor de 23-jarige aanvaller en hield de baby voor zijn geslachtsdeel.

"EL ENTRENADOR DE PAÍSES BAJOS DIJO QUE SI IBAN A PENALES NOS IBAN A A GANAR, LA VERDAD QUE SE EQUIVOCÓ" Dibu Martínez recordó el picante partido de cuartos de final de #Qatar2022. pic.twitter.com/w3YcZELCZT — SportsCenter (@SC_ESPN) December 22, 2022

Noël Le Graët, voorzitter van de Franse bond, is van mening dat el Dibu een grens heeft overschreden met zijn gedrag en heeft dit laten blijken in een brief aan zijn Argentijnse collega-bondsvoorzitter Claudio Tapia. "Ik heb mijn collega van de Argentijnse bond geschreven dat ik de excessen abnormaal vind in de context van een voetbalwedstrijd", zei Le Graët tegen Ouest-France. "Ik vind het moeilijk om het te begrijpen. Het gaat te ver. Het gedrag van Mbappé is voorbeeldig", aldus de bondsvoorzitter.

Tijdens de huldiging in zijn geboortestad kan Martínez het opnieuw niet laten om over eerdere tegenstanders te spreken. Ditmaal spreekt hij, weliswaar niet op excessieve wijze, over Van Gaal. “Ik weet nog dat de coach van Nederland onze spelers, onze captain en Di María bekritiseerde. Ook zei hij dat Nederland ging winnen als het op penalty’s zou aankomen. Nou, hij zat ernaast”, zegt Martínez, waarna het publiek in schreeuwen uitbarst.