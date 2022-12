Nathan Aké is matchwinner in zinderend duel: Man City verslaat Liverpool

Donderdag, 22 december 2022 om 22:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:01

Manchester City heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de EFL Cup. In het Etihad Stadium was de ploeg van manager Josep Guardiola na een zinderende wedstrijd met 3-2 te sterk voor Liverpool. Erling Braut Haaland, Riyad Mahrez en Nathan Aké verzorgden de doelpuntenproductie namens City, terwijl Fábio Carvalho en Mohamed Salah de treffers van Liverpool voor hun rekening namen.

Beide teams verschenen enigszins gehavend aan de aftrap, niet in de laatste plaats vanwege het ontbreken van de WK-gangers. Aan de kant van Liverpool waren onder meer doelman Alisson Becker en Virgil van Dijk afwezig, terwijl Jordan Henderson startte vanaf de bank. Guardiola kon beschikken over zes van de in totaal zestien selectiespelers die op het WK actief waren. Haaland trainde de afgelopen weken hard door en stond in de punt van de aanval; onder anderen Aké en Kevin De Bruyne kregen eveneens een basisplek.

Haaland kreeg in de eerste speelminuut al een goede kans om de openingstreffer aan te tekenen. De spits werd de diepte ingestuurd door Ilkay Gündogan en kon oog in oog met doelman Caoimhin Kelleher afronden, maar het schot ging hoog over. Nog geen tien minuten later was het alsnog raak voor Haaland. Ditmaal werd hij vanaf de zijkant bediend door De Bruyne en kwam hij uitstekend voor Joe Gomez. Haaland rondde op koelbloedige wijze af: 1-0. Tien minuten na de 1-0 kwam Liverpool al op gelijke hoogte. James Milner legde de bal binnen de zestien breed op Carvalho, die met rechts binnenschoof: 1-1.

Na de gelijkmaker van the Reds bleef het uiterst vermakelijke duel op en neer golven. Tien minuten voor rust was City tweemaal dicht bij de voorsprong. Eerst had De Bruyne vanaf de rechterkant een afgemeten voorzet in huis op Gündogan, die er van dichtbij niet in slaagde om Kelleher te verschalken. Nog geen minuut later hield de sluitpost Liverpool wederom op de been. Opnieuw kwam de Belgische middenvelder met een puntgave crosspass, maar ditmaal verzuimde Aké de kans te verzilveren. Aan de overzijde ontbrak het Darwin Núñez aan fortuin en scherpte in de afronding: de Uruguayaanse spits schoof de bal uit kansrijke positie tweemaal rakelings voorlangs.

Direct na de hervatting kwam City weer op voorsprong. Aan de linkerkant van het veld bediende Andrew Robertson uit een vrije trap Mahrez, die in de zestien vervolgens een fenomenale aanname met buitenkant links in huis had. Direct na zijn perfecte balcontrole schoot hij op overtuigende wijze binnen: 2-1. Lang konden the Citizens niet genieten van de voorsprong, want vrijwel onmiddellijk na de aftrap tekende Liverpool de gelijkmaker aan. Alex Oxlade-Chamberlain stuurde de razendsnelle Núñez de diepte in, waarna laatstgenoemde ditmaal niet zelfzuchtig was. Na een teruglegbal op maat schoot Salah de 2-2 binnen.

Tien minuten na het doelpunt van de Egyptenaar greep City voor de derde keer de leiding. De Bruyne stond aan de basis van de nieuwe treffer met een voorzet vanaf links op Aké, die bij de tweede paal in alle vrijheid kon binnenknikken: 3-2. In het restant van de wedstrijd ontstonden er aan weerszijden nog enkele mogelijkheden, maar de ban werd niet meer gebroken. In de slotfase verzuimden onder meer De Bruyne en invaller Phil Foden de 4-2 te verzorgen; bij Liverpool had Núñez het vizier duidelijk niet op scherp.

Liverpool weer op gelijke hoogte!?? Fabio Carvalho slaat terug voor Liverpool en zet de 1-1 op het scorebord! ?? ?? https://t.co/0IWJc26E2O#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/mcw3odedWp — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 22, 2022

Heerlijke aanname, heerlijke afronding! ?? Riyad Mahrez zet City vroeg in de tweede helft op een 2-1 voorsprong! Maar... inmiddels staat Liverpool alweer op gelijke hoogte ?? Goal Salah aan het uploaden...?? ?? https://t.co/0IWJc26E2O#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/wD6DMCd2g4 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 22, 2022