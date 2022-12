‘Benfica slaat bod van liefst honderd miljoen euro op Enzo Fernández af’

Donderdag, 22 december 2022 om 23:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:19

Benfica heeft een bod van honderd miljoen euro op Enzo Fernández afgewezen, zo meldt Record. Volgens de Portugese sportkrant is de nog onbekende club die dat bod uitbracht gewezen op de afkoopclausule van de Argentijn, die 120 miljoen euro bedraagt. Benfica zal hoe dan ook een flinke winst maken, daar de middenvelder afgelopen zomer voor 'slechts' twaalf miljoen euro overkwam van River Plate.

Fernández maakte op het afgelopen WK in Qatar grote indruk op het middenveld van Argentinië, waar hij samen met Rodrigo De Paul en Alexis Mac Allister de lijnen uitzette. De 21-jarige smaakmaker werd met zijn land wereldkampioen en werd door de FIFA beloond met de prijs voor 'Best Young Player'. Een kleine week na de zinderende, gewonnen finale tegen Frankrijk blijft Fernández dus in de schijnwerpers staan. Benfica, dat een uitstekend seizoen kent, wil het liefst nog langer genieten van zijn speler.

Benfica-voorzitter Rui Costa heeft uitgesproken hoe dan ook een bedrag met negen cijfers te willen zien. De club kent echter geen financiële zorgen en met het tot medio 2027 doorlopende contract van Fernández heeft Benfica een uitstekende onderhandelingspositie. Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain en Liverpool werden eerder al aan el Gordo gelinkt. Met name Liverpool zou zich graag willen versterken met Fernández.

Bij Benfica is Fernández sinds zijn komst naar de Portugese hoofdstad basisspeler. Onder trainer Roger Schmidt speelde hij dertien wedstrijden in de Liga Portugal en kwam hij, inclusief voorrondes, negen keer uit in de Champions League. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en vijf assists. Benfica hervat de competitie op 30 december, twee dagen voordat de winterse transfermarkt opent, met een thuiswedstrijd tegen Braga. De ploeg van trainer Schmidt staat liefst acht punten voor op nummer twee FC Porto. Net als in de competitie is de ploeg ook in de Champions League nog altijd ongeslagen. In de achtste finale van het miljardenbal neemt men het op tegen Club Brugge.