Anderlecht krijgt reglementaire 5-0 nederlaag aan de broek na wangedrag fans

Donderdag, 22 december 2022 om 21:57 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:02

Anderlecht heeft een flinke straf ontvangen van de Disciplinaire Raad van de Belgische Pro League (DRP). Op 23 oktober ging het mis bij de uitwedstrijd tegen Standard Luik, toen fans van Anderlecht massaal vuurpijlen en rookbommen op het veld gooiden. Scheidsrechter Bram Van Driessche besloot daarop om het duel definitief te staken. Anderlecht heeft nu zijn straf te horen gekregen voor het wangedrag van zijn fans.

Zo wordt de 3-1 achterstand omgezet in een 5-0 nederlaag, krijgen de Brusselaars een boete van 10.000 euro én zijn er geen supporters welkom bij de thuiswedstrijd tegen Club Brugge op 15 januari. Ook in het duel daarvoor, uit bij Union Sint-Gillis, mogen er geen aanhangers van Paars-Wit aanwezig zijn. Daarnaast kreeg de club ook nog eens te horen dat het twee wedstrijden voorwaardelijk zonder publiek heeft gekregen. Standard, dat ook niet helemaal vrijuit ging, krijgt als straf een voorwaardelijke wedstrijd zonder publiek en een boete van 10.000 euro.

De DRP beargumenteert zijn beslissing door te stellen dat Anderlecht op voorhand wist dat de wedstrijd uit de hand zou lopen. In een vergadering tussen de veiligheidsverantwoordelijke van Anderlecht en de harde kern hadden de supporters laten blijken dat ze bij een achterstand van twee doelpunten er alles aan zouden doen om de wedstrijd vroegtijdig af te laten affluiten. Volgens de DRP was Anderlecht op de dag voor de wedstrijd op de hoogte van die aankondiging en stelde het zelfs Standard op de hoogte van wat er mogelijk zou kunnen gebeuren. Anderlecht pleitte dat de club niet verantwoordelijk kon gehouden worden voor het gedrag van zijn fans. De Belgisch recordkampioen wees daarbij ook naar een gebrek aan 'macht' van de stewards en een gebrek aan politieagenten.

Zo werden er bij aankomst slechts 2 van de 28 supportersbussen gecontroleerd. Ook vindt RSCA dat Standard niet voldoende had opgetreden met de kennis die het van Anderlecht kreeg. De DRP oordeelt nu echter dat Anderlecht verantwoordelijk blijft voor zijn eigen supporters en vindt ook dat de club meer had kunnen doen. Anderlecht had kunnen verhinderen dat de supporters afreisden naar Wallonië of het had een beveiligingsbedrijf kunnen inschakelen om meer bussen te controleren, oordeelt het DRP. Anderlecht kent al geen best seizoen. De club van de Deense trainer Brian Riemer staat elfde in de Pro League en werd woensdag, bij het debuut van Riemer, in de Croky Cup na verlenging uitgeschakeld door Racing Genk.