Video - Weergaloze Haaland zet Man City in no time op 1-0 tegen Liverpool

Donderdag, 22 december 2022 om 21:23 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:03

Erling Braut Haaland heeft donderdagavond de score geopend in het EFL Cup-duel met Liverpool. In de vierde ronde van het bekertoernooi had de Noorse spits 9 minuten en 51 seconden nodig om een treffer te noteren. De aanvaller van Manchester City kwam niet in actie op het WK en liet afgelopen week op sociale media al weten dat hij stond te popelen om weer te starten.

Haaland kreeg in de eerste speelminuut al een goede kans om de openingstreffer aan te tekenen. De spits werd de diepte ingestuurd door Ilkay Gündogan en kon oog in oog met doelman Caoimhin Kelleher afronden, maar het schot ging hoog over. Nog geen tien minuten later was het alsnog raak voor Haaland. Ditmaal werd hij vanaf de zijkant bediend door Kevin De Bruyne en kwam hij uitstekend voor Joe Gomez. Haaland rondde op koelbloedige wijze af: 1-0. Tien minuten later trok Fábio Carvalho de stand op aangeven van James Milner overigens gelijk: 1-1.