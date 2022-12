Van Aanholt en Mertens belangrijk bij late bekeroverwinning Galatasaray

Donderdag, 22 december 2022

Galatasaray heeft de achtste finale van het Turkse bekertoernooi gehaald. De recordkampioen rekende in eigen huis af met tweededivisionist Ankara Keçiörengücü: 1-0. Gevierde man was invaller Bafétimbi Gomis, die niet voor het eerst dit seizoen belangrijk was met een doelpunt in de slotfase. In de aanloop naar dat doelpunt speelden Patrick van Aanholt en Dries Mertens een belangrijke rol. Door de overwinning heeft Galatasaray de achtste finale van het bekertoernooi gehaald.

Galatasaray begon met Van Aanholt in de basis aan de wedstrijd tegen de nummer zes van de tweede Turkse divisie. Trainer Okan Buruk liet de Uruguayaanse WK-gangers Fernando Muslera en Lucas Torreira eveneens vanaf het begin starten, net als de Zwitser Haris Seferovic. Dat betekende onder meer dat Mertens, die met België al in de groepsfase werd uitgeschakeld, en voormalig AZ'er Fredrik Midtsjø op de bank moesten plaatsnemen.

GOL | ???? Galatasaray 1 ?? 0 A. Keçiörengücü ???? ?? Gomis 82' pic.twitter.com/HNLKyAd0pv — A Spor (@aspor) December 22, 2022

Galatasaray had het lastig in de eerste helft. De ploeg van Buruk kwam moeilijk tot kansen. Moustapha Camara kwam in de twintigste minuut goed weg, nadat hij na een zwaaiende armbeweging richting Baris Yilmaz geel kreeg. De daaropvolgende vrije trap van Juan Mata leverde niets op. Galatasaray bleef het proberen en kreeg vlak voor rust de uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen. Mikail Okyar stak zijn been uit in het zestienmetergebied, waar Torreira gretig gebruik van maakte. De strafschop die daarop volgde kon niet worden benut door Seferovic, die de bal snoeihard op de paal schoot.

Na rust bracht Buruk onder meer Mertens, Gomis en Kerem Aktürkoglu binnen de lijnen in de hoop de openingstreffer alsnog te forceren. Lange tijd lukte het Galatasaray niet om tot een doorbraak te komen. Een kwartier voor tijd kwam het erg dichtbij, nadat een hoekschop op het hoofd van Emin Bayram belandde. De centrale verdediger vond met zijn kopbal de lat. Zeven minuten later was het dan toch raak voor de topclub uit Istanbul. Mertens bracht de bal bij Van Aanholt, die op zijn beurt doorspeelde naar Aktürkoglu. De Turk vond bij de tweede paal de ongedekte Gomis: 1-0. Vlak daarna had Aktürkoglu een goed schot in huis, dat door doelman Boran Güngör kon worden gekeerd. Voormalig Vitessenaar Milot Rashica schoot de rebound vervolgens in het zijnet. Een dure misser zou dat echter niet blijken te zijn.