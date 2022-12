FIFA verklaart: Salt Bae betrad zonder toestemming het veld na WK-finale

Donderdag, 22 december 2022 om 20:08 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:25

De FIFA heeft uitgezocht hoe het kon dat Nusret Gökçe, beter bekend als Salt Bae, zonder toestemming het veld op kon gaan na de WK-finale, zo meldt Sky Sports. De Turkse chefkok werd een veelbesproken man, nadat hij de winst van Argentinië op Frankrijk op het veld vierde met selfies met meerdere spelers, waaronder Lionel Messi. De FIFA heeft nu laten weten dat het incident onderzocht wordt en dat er 'passende interne maatregelen' zullen worden getroffen.

"De FIFA heeft onderzocht hoe individuen zonder toestemming toegang hebben gekregen tot het veld na de sluitingsceremonie in het Lusail Stadion op 18 december", laat een woordvoerder van de FIFA weten aan Sky Sports. "Passende interne maatregelen zullen worden getroffen." Sinds de wereldbekerwinst van Argentinië weet Salt Bae alle ogen op zich gericht te krijgen. Naast Messi, die na een vluchtige begroeting van de Turk duidelijk geen zin had in verdere conversatie, werden ook onder meer Lisandro Martínez, Ángel Di María en Cristian Romero 'slachtoffer' van de kok, die bekendheid vergaarde door op karakteristieke wijze zout op voedsel te strooien.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Martínez probeerde na het behalen van de wereldtitel met de beker te poseren in een van de doelen, toen Salt Bae tussen hem en Romero probeerde te komen. Het zoontje van Romero, die bij hem op de arm zat, kwam er eveneens geen moment aan te pas. Waar de man normaal gesproken bekendstaat om zijn goede relatie met voetballers die bij hem in het restaurant komen, hoefde zijn aanwezigheid op het veld na de WK-finale op geen sprankje sympathie te rekenen. Dat de FIFA de kwestie onderzocht heeft, mag geen verrassing heten. Het is volgens de regelementen van de FIFA, een select groepje mensen daargelaten, namelijk niet toegestaan om het veld te betreden.

Sky Sports meldt tevens dat Salt Bae geen relatie onderhoudt met FIFA-president Gianni Infantino. Ook is er van een commerciële relatie tussen Salt Bae en de FIFA geen sprake. Wel is Salt Bae een van de 303 personen die Infantino volgt op Instagram. Infantino heeft wel een van de restaurants van de succesvolle Salt Bae bezocht, die de baas van de FIFA persoonlijk zijn gerecht kwam brengen. De chefkok heeft in de nasleep van zijn opvallende hoofdrol in de WK-finale veel kritiek gekregen. Wat de precieze maatregelen van de FIFA gaan worden, en of Salt Bae zelf ook nog een straf aan zijn broek krijgt, is nog niet bekend.