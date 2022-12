Juventus wil snel zakendoen met Nederlander om Bayern en Barça af te troeven

Donderdag, 22 december 2022 om 19:56 • Mart van Mourik

Juventus wil spoedig om tafel met Dean Huijsen om te praten over een nieuw contract, zo meldt Fabrizio Romano donderdagavond. De zeventienjarige Nederlander maakte donderdagmiddag zijn officieuze debuut in de hoofdmacht van la Vecchia Signora, die snel tot een nieuwe overeenkomst wil komen om onder meer Barcelona en Bayern München af te troeven.

Huijsen beschikt momenteel over een verbintenis tot medio 2024 en Juventus wil graag snel zakendoen. Naast Bayern München en Barcelona houden meerdere clubs de centrumverdediger nauwlettend in de gaten, weet ook Romano. Bij Juve maakte de tweebenige Huijsen al veel indruk en La Gazzetta dello Sport bombardeerde hem onlangs nog tot ‘de nieuwe Matthijs de Ligt’. In 2021 kwam de centrale verdediger over van Málaga.

Donderdag was een speciale dag voor Huijsen, daar hij voor het eerst in actie kwam namens het eerste elftal van Juventus. In het gewonnen oefenduel met NK Rijeka (1-0) kreeg hij een basisplek van trainer Massimiliano Allegri. Huijsen stond in het elftal met onder meer Arkadiusz Milik, Manuel Locatelli, Filip Kostic, Wojciech Szczesny en Moise Kean. Laatstgenoemde maakte ruim een kwartier voor tijd de enige treffer van de wedstrijd.

Allegri liet na afloop weten erg tevreden te zijn over het optreden van Huijsen. “Hij speelde echt een goede wedstrijd, maar eigenlijk was iedereen goed.” Het is vooralsnog onduidelijk wat de kansen op een vaste plek in het eerste elftal in de tweede seizoenshelft zijn voor de Nederlander. Juventus speelt zijn eerstvolgende competitieduel op 4 januari, wanneer Cremonese de tegenstander is.