‘Sydney van Hooijdonk zou mijn bankzitter zijn, hij komt voetballend zó tekort'

Donderdag, 22 december 2022 om 19:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:35

Foppe de Haan is geen fan van Sydney van Hooijdonk, zo liet hij weten in het programma SportCast van Omrop Fryslân. Volgens de oud-trainer, die liefst zestien jaar lang aan het roer stond in het Abe Lenstra Stadion, komt de spits op voetballend gebied veel tekort. Amin Sarr krijgt in tegenstelling tot zijn collega-spits lovende kritieken van De Haan.

"Van Hooijdonk is bij mij geen discussie", stelt De Haan. "Die zou naast me zitten op de bank. Ik vind hem voetballend zó veel tekortkomen." Van Hooijdonk was dit seizoen tot nu toe goed voor zes doelpunten en een assist in veertien wedstrijden. De van Bologna gehuurde aanvaller stond na de eerste drie wedstrijden van het seizoen nog droog, waarna hij in de uitwedstrijd bij Vitesse een hattrick produceerde. Ook in het daaropvolgende duel met Fortuna Sittard was hij belangrijk met een treffer. Nadien volgden zeven vruchteloze wedstrijden. Tegen FC Volendam en FC Utrecht wist hij het net weer te vinden.

Sarr was als collega in de voorhoede vaak belangrijk voor Van Hooijdonk. De rappe buitenspeler kende met drie treffers en vijf assists een redelijk productieve eerste seizoenshelft en kan ook rekenen op lof van De Haan. Op de vraag of de oud-trainer Sarr altijd in de spits zou zetten, antwoordt De Haan met een resolute 'ja'. "Hij begint eigenlijk pas met voetballen als hij de bal heeft. Ik vind hem geen linksbuiten en als hij achter de spitsen staat vind ik dat hij te veel het middenveld ingaat", legt De Haan uit. "Ik zou Sarr altijd in de punt van de aanval zetten. Hij is redelijk snel, goed in de één-op-één en hij kan een goal maken. Daarom zou ik hem in de spits zetten."

De Haan liet zich, eveneens bij Omrop Fryslân, ook uit over Andries Noppert. De doelman, die op het afgelopen WK een sterke indruk maakte bij het Nederlands elftal, wordt gelinkt aan een overstap naar Ajax. "Maar ik vind tien miljoen euro wel aan de hoge kant", doelt De Haan op het transferbedrag dat Noppert waard zou zijn. De Haan zou kiezen voor een constructie van vijf miljoen euro, waarbij Jay Gorter de overstap naar Friesland zou moeten maken. "Gorter is wat ongelukkig geweest, maar ik denk dat het voor Heerenveen een hele goede is."