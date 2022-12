‘Lisandro Martínez komt met medaille en slechte ervaring terug bij Man United’

Donderdag, 22 december 2022 om 18:49 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:59

Lisandro Martínez keert met een slecht gevoel terug bij Manchester United, zo verwacht Paul Parker. De oud-verdediger van the Red Devils denkt dat de Argentijn, ondanks het veroveren van de wereldtitel met zijn land, ontevreden is over de speeltijd die hij kreeg van bondscoach Lionel Scaloni. “Martínez speelde geen belangrijke rol bij Argentinië: hij keert terug met een medaille en een slechte ervaring”, stelt Parker in gesprek met BeMyBet.

Martínez was onderdeel van de Argentijnse selectie op het gewonnen WK in Qatar. De centrumverdediger verscheen na het duel met Australië huilend van geluk voor de camera en was uitzinnig van vreugde na afloop van de finale tegen Frankrijk. Desalniettemin verwacht Parker dat het WK van slechte invloed is geweest op de gemoedstoestand van Martínez, die in de ogen van de oud-international van Engeland ‘weinig betrokken’ was bij de prestatie van la Albiceleste. Martínez kwam in vijf van de zeven wedstrijden in actie op het WK, waarvan twee als basisspeler.

“Toen ik naar hem keek, kreeg ik niet per se het gevoel dat hij daar niet wilde zijn”, vertelt Parker. “Maar hij moet uiteraard woest zijn geweest dat hij Nicolas Otamendi voor zich moest dulden. Dat was trouwens echt waanzin. Martínez moet teleurgesteld zijn, daar bestaat geen twijfel over. Hij heeft de finale weliswaar gewonnen, maar hij speelde geen minuut mee. Dat geeft een vreemd gevoel. Het gevoel is anders wanneer je een medaille om je nek hangt terwijl je eigenlijk niets hebt bijgedragen op het veld. Hij komt terug bij Manchester United met een medaille en een slecht gevoel”, aldus de oud-rechtsback.

Parker kwam tussen 1991 en 1996 uit voor Manchester United en kwam in totaal tot 87 Premier League-wedstrijden. Bovendien debuteerde hij in de nationale ploeg van Engeland onder manager Sir Bobby Robson en droeg hij negentien keer het shirt van the Three Lions. De verdediger haalde als basisspeler de halve finale van het WK 1990, toen hij na strafschoppen onderuitging tegen Duitsland.