AS Roma veel te sterk voor RKC Waalwijk; Karsdorp terug op het veld

Donderdag, 22 december 2022 om 17:57 • Jonathan van Haaster

RKC Waalwijk bleek woensdag niet opgewassen voor AS Roma. De Romeinen wonnen het oefenduel in Albufeira met 0-3 dankzij treffers van Tammy Abraham, Stephan El Shaarawy en Nicolò Zaniolo. Opvallend was de invalbeurt van Rick Karsdorp, die na zijn akkefietje met trainer José Mourinho lange tijd niet meer op het veld werd terugverwacht. De Nederlander deed de tweede helft mee. Mats Seuntjens, die deze week overkwam van Fortuna Sittard, maakte zijn officieuze debuut voor RKC en schoot in de slotfase een strafschop tegen de lat.

Roma, dat aantrad met een sterke opstelling, kwam al snel op voorspong. De verdediging van RKC werd onder druk gezet, wat leidde tot balverlies van Dario Van den Buijs. In de daaropvolgende tegenaanval ontdeed Abraham zich knap van Van den Buijs, ontving hij de bal na een één-tweetje van Lorenzo Pellegrini en rondde de spits met wat geluk via doelman Joel Pereira af: 1-0. RKC had vlak daarna voor de gelijkmaker kunnen zorgen, ware het niet dat een goede aanval van Eredivisionist niet kon worden afgerond. Pelle Clement zag zijn inzet voor de lijn worden weggewerkt.

Na twintig minuten spelen verdubbelde de ploeg van Mourinho de voorsprong. Na wederom zwak uitverdedigen van de Waalwijkers pikte Nemanja Matic de bal op, die op zijn beurt Zaniolo bediende. De creatieveling plaatste de bal vervolgens bij de tweede paal, waar El Shaarawy bij voor de 2-0 zorgde. Drie minuten na de invalbeurt van Karsdorp zag de rechtervleugelverdediger, die inviel voor El Shaarawy, hoe het na een scherpe aanval van Roma 3-0 werd. Abraham werd goed de diepte ingestuurd, waarna de Engelsman de bal klaarlegde voor Zaniolo. Na het omspelen van Pereira tekende de Italiaan voor de derde treffer van de middag.

Tien minuten voor tijd kreeg RKC de kans om de eer vanaf de strafschopstip te redden na een overtreding op Mika Biereth. Seuntjens ging achter de bal staan, maar de aanvaller zag zijn poging tegen de onderkant van de lat belanden. Dichterbij een treffer zou de ploeg van trainer Joseph Oosting niet meer komen. RKC hervat de Eredivisie op 7 januari met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. AS Roma neemt het op 4 januari in de Serie A op tegen Bologna.