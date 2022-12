Noodlot lijkt opnieuw toe te slaan voor onfortuinlijke Mauro Júnior

Donderdag, 22 december 2022 om 17:13 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:17

Mauro Júnior heeft een ogenschijnlijk zware schouderblessure opgelopen, zo meldt het Eindhovens Dagblad. PSV speelde woensdag in het Spaanse Marbella een onderlinge oefenwedstrijd, waarin de Braziliaan na rust geblesseerd raakte. Volgens Rik Elfrink, de journalist die aanwezig was bij de wedstrijd, werd de dokter van de Eindhovenaren erbij gehaald en moest Mauro direct vervangen worden.

PSV speelde in twee teams tegen elkaar. Het ene team, dat onder leiding stond van trainer Ruud van Nistelrooij, leidde bij rust met 2-0 dankzij doelpunten van Noni Madueke en Marco van Ginkel. Na rust maakte Madueke zijn tweede treffer van de middag, waarna Mauro niet veel later geblesseerd raakte. Na afloop van de wedstrijd werd de aandacht volledig op de situatie van Mauro gericht, die momenteel wordt onderzocht door de medische staf van de Eindhovenaren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mauro kende op blessuregebied al geen gelukkig seizoen. Het grootste gedeelte van de eerste seizoenshelft lag de linksback er al uit met een liesblessure, nadat hij die kwetsuur in mei opliep. "Het duurde veel langer dan ik had verwacht", liet Mauro zaterdag terug in gesprek met Elfrink weten. "Dit was een heel serieus probleem, waar ik dankzij de hulp van specialisten en de mensen bij PSV doorheen ben gekomen.” De ervaren fysiotherapeut Rob Ouderland hielp Mauro in Eindhoven aan zijn herstel. Daarnaast was hij vijf weken in Brazilië, waar een andere specialist hem naar volledig herstel begeleidde.

"Ja, ik ben nu volledig genezen en durf te zeggen dat ik weer honderd procent fit ben", liet de onfortuinlijke Mauro afgelopen weekend weten. "Aan die nare periode wil ik niet meer terugdenken." De 23-jarige vleugelverdediger ontwikkelde zich onder voormalig trainer Roger Schmidt tot vaste kracht in de defensie. "Vorig seizoen heb ik ontzettend veel gespeeld onder Roger en ik ben hem dankbaar voor die periode", klinkt het. "Hij heeft na zijn vertrek nog bij me geïnformeerd hoe het met me ging en me gevraagd naar mijn blessure. Dat zegt veel over hem."