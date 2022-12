Dit zijn de mogelijke partners van Frenkie de Jong op het middenveld van Oranje

Donderdag, 22 december 2022 om 19:30 • Bart DHanis

Nu het WK in Qatar is afgelopen en Argentinië met de wereldbeker aan de haal is gegaan, is het voorzichtig tijd om de balans op te maken. Voetbalzone kijkt daarbij met bijzondere interesse naar Oranje en dit keer naar het middenveld. Ronald Koeman zal wellicht teruggaan naar een 4-3-3-formatie met drie centrale middenvelders, maar welke spelers moeten die posities invullen de komende jaren? Welke jonge talenten kunnen we verwachten?

Louis van Gaal speelde in Qatar met twee centrale middenvelders en een aanvallende middenvelder. Centraal op het middenveld was Frenkie de Jong vaste kracht bij Oranje, maar wie hem mocht assisteren, was elke wedstrijd een raadsel. In de eerste wedstrijd tegen Senegal mocht Steven Berghuis in de basis beginnen, maar in de wedstrijden erna stonden respectievelijk Teun Koopmeiners en Marten de Roon klaar aan de aftrap. Het is niet waarschijnlijk dat een 35-jarige De Roon of een 34-jarige Berghuis samen met De Jong het middenveld zullen vormen op het WK in 2026.

Mocht Koeman inderdaad teruggrijpen op het 4-3-3-systeem, dan is het van belang dat hij de komende jaren naast Frenkie twee andere goede middenvelders kan opstellen. Wie die spelers zouden kunnen zijn? Voetbalzone zet een aantal namen op een rijtje.

Xavi Simons

Xavi Simons maakt een stormachtige ontwikkeling door. Simons geniet bij PSV het volste vertrouwen van trainer Ruud van Nistelrooij en betaalt dat terug met acht doelpunten en vier assists in slechts veertien Eredivisie-wedstrijden. Deze cijfers overtuigden Louis van Gaal om hem op te nemen in de definitieve WK-selectie. Het negentienjarige talent maakte in Qatar zelfs zijn WK-debuut tegen de Verenigde Staten. De zoon van ex-NAC Breda-speler Regillio Simons wordt een grote toekomst voorspeld. Ruud van Nistelrooij is bijvoorbeeld erg lovend over de volwassenheid van Simons zowel binnen als buiten het veld. “Hij weet wat hij wil. Hij is prof. Hij heeft natuurlijk al in twee andere landen gewoond, die ervaring neemt hij mee. Voor zijn leeftijd is hij zeker ver." Simons is een aanvallend ingestelde middenvelder, met veel creativiteit en techniek. Daarnaast heeft hij geen gebrek een arbeidsethos en houdt hij zich ondanks zijn leeftijd goed staande in fysieke duels.

Mats Wieffer

Mats Wieffer is net 23 geworden en wacht nog altijd op zijn doorbraak bij Feyenoord. De middenvelder kwakkelt dit seizoen met blessures en is ook nu weer voor een aantal weken uit de roulatie. Toch wordt Wieffer wel als de toekomstige nummer zes gezien van Feyenoord. Hij speelde een belangrijke rol bij de promotie van Excelsior in 2022 en werd door Arne Slot naar Feyenoord gehaald. Frank Arnesen stelde dat hij Wieffer al langer in de gaten hield en hem de tijd zou geven om zich verder te ontwikkelen. Wieffer is een lange verdedigend ingestelde middenvelder met een goede techniek en veel rust aan de bal. Hij doet menig Feyenoord-fan terugdenken aan de vertrokken Fredrik Aursnes.

Ryan Gravenberch

Gravenberch is nog steeds pas twintig jaar oud. De middenvelder van Bayern München maakte afgelopen seizoenen furore bij Ajax. Onder trainer Erik ten Hag was Gravenberch onbetwiste basisspeler. Hij scoorde zelfs in twee bekerfinales op rij tegen respectievelijk Vitesse en PSV. De in Amsterdam geboren middenvelder won op twintigjarige leeftijd al drie keer de landstitel in Nederland en twee TOTO KNVB Bekers. Sinds zijn transfer naar Duitsland speelt Gravenberch een stuk minder wedstrijden dan bij Ajax. Dit lijkt ook de reden dat Louis van Gaal besloot hem niet mee te nemen naar het WK. De kans dat Ronald Koeman de elfvoudig international wel weer gaat selecteren, is groot. De huidige bondscoach van Oranje is erg gecharmeerd van Gravenberch en wilde hem zelfs naar Barcelona halen. Gravenberch is een lange controlerende middenvelder, die met zijn lange passen en nonchalante manier van spelen soms doet denken aan Paul Pogba.

Kenneth Taylor

Kenneth Taylor heeft drie interlands achter zijn naam staan. De twintigjarige middenvelder van Ajax doet het dit seizoen naar behoren in de Eredivisie. Hij mocht dit seizoen tien keer aan de aftrap verschijnen en twee keer invallen. Het vertrouwen betaalde hij trainer Alfred Schreuder terug met vijf doelpunten en drie assists. Het was tevens genoeg om een plekje in de WK-selectie van Louis van Gaal te verdienen. Wesley Sneijder is lovend over de ontwikkeling van Taylor. “Hij heeft zijn plek afgedwongen met zijn spel, het is gewoon een hele goede speler die een mooie ontwikkeling doormaakt.” Taylor is een controlerende middenvelder die zowel doelpunten kan maken, als het vuile werk kan opknappen. Bovendien is Taylor tweebenig, waardoor hij eenvoudig beide kanten op kan draaien.

Kenneth Taylor in de Nations League tegen België

Joey Veerman

Joey Veerman is de oudste speler uit de lijst. De 24-jarige middenvelder van PSV speelde weliswaar nog geen interland voor Oranje, maar klopt wel nadrukkelijk op de deur. In september zat Veerman nog wel bij de voorselectie. Met zeven doelpunten en vijf assists is Veerman dit seizoen een belangrijke schakel in het elftal van Ruud van Nistelrooij. Veerman baalde ontzettend dat hij niet mee mocht naar Qatar, maar heeft zijn vizier volledig gericht op het aankomende EK in Duitsland. Veerman is een aanvallend ingestelde middenvelder, die een hele mooie pass in huis heeft. Vooral bij sc Heerenveen legde hij de ballen regelmatig perfect weg voor naamgenoot Henk Veerman. Bovendien heeft Veerman veel loopvermogen en een uitstekende techniek.

Quinten Timber

Quinten Timber heeft zich dit seizoen ontpopt tot sterkhouder bij Feyenoord. Hij vormt samen met Orkun Kökcü een koppeltje op het middenveld van de Rotterdammers. De van FC Utrecht overgekomen middenvelder maakte drie doelpunten in zijn eerste twintig wedstrijden voor Feyenoord. Hij gaf tevens twee assists. De tweelingbroer van Jurriën Timber speelde nog geen interland voor het grote Oranje, maar is wel basisspeler bij Jong Oranje, waar hij één doelpunt maakte in elf optredens. De 21-jarige middenvelder is dus nog niet echt een bewezen doelpuntenmaker, maar als het aan hemzelf en zijn trainer Arne Slot ligt, voegt hij dat element snel toe aan zijn spel. Timber is een controlerende middenvelder die het maken van vuile meters niet schuwt, hij passeert makkelijk een tegenstander en is rustig aan de bal.

Silvano Vos

Silvano Vos is de eerste speler uit de lijst zonder Eredivisie-ervaring. De pas zeventienjarige middenvelder van Ajax werkt zijn wedstrijden af in de Keuken Kampioen Divisie, maar denkt dat als hij zo doorgaat, zijn debuut in de hoofdmacht snel kan komen. Vos scoorde dit seizoen twee keer op het tweede niveau van Nederland en Alfred Schreuder nam het talent tevens mee op trainingskamp naar Spanje vorige maand. Ryan Gravenberch ziet hij als zijn grote idool: “Ik moet werken om op zijn plaats te komen. Daar ben ik nu druk mee bezig en voor mijn gevoel lig ik op schema.” Chelsea heeft concrete interesse in Vos, waardoor het waarschijnlijk lijkt dat Ajax zijn contract binnenkort openbreekt. Vos is een rechtsbenige verdedigend ingestelde middenvelder. Hij is fysiek sterk, heeft een goede onderschepping en een uitzonderlijk loopvermogen.

Silvano Vos in een duel om de bal voor Oranje Onder 17

Antoni Milambo

De zeventienjarige Antoni Milambo is de jongste Feyenoord-debutant ooit. Slot liet hem op zestienjarige leeftijd een kwartier meedoen in de Conference League wedstrijd tegen FC Luzern. Milambo nam het record over van uitgerekend Georginio Wijnaldum, die qua speelstijl vaak vergeleken wordt met zijn opvolger. Overigens lijkt ook Wijnaldum kans te maken op een rentree in Oranje, nu de middenvelder van AS Roma op de weg terug is van een scheenbeenbreuk. Milambo is een echte box-to-box middenvelder met veel power, snelheid en een buitengewoon goede pass. Milambo verlengde onlangs zijn contract in Rotterdam tot medio 2025. “Zolang ik elke dag mijn best blijf doen op het veld weet ik zeker dat er nog meer kansen zullen komen om me te laten zien. Het is een fijn gevoel dat de club vertrouwen in me heeft en langer met me verder wil”, zei de middenvelder op de clubwebsite. Milambo speelde ook in veel verschillende jeugdelftallen van Oranje en speelt momenteel bij Oranje Onder 18.

Gabriel Misehouy

Ajacied Misehouy is de jongste speler uit de lijst. Ondanks veel interesse uit het buitenland koos Misehouy vorig jaar voor een langer verblijf in Amsterdam. Ajax beloonde zijn loyaliteit door hem versneld door te schuiven naar Jong Ajax. De aanvallende middenvelder is slechts en paar maanden zeventien, maar weet nu al indruk te maken in de Keuken Kampioen Divisie. Hij is nog geen onbetwiste basisspeler bij Johnny Heitinga, maar kan dankzij zijn goede spel steeds vaker rekenen op speelminuten. Misehouy wordt vaak vergeleken met Mohammed Kudus: hij is snel, technisch vaardig, maakt gemakkelijk doelpunten en kan zowel voorin als op het middenveld uit de voeten.

Noa Dundas

Noa Dundas is achttien jaar oud en speelt bij FC Basel Onder 21. De middenvelder die ook als linksachter en centrale verdediger inzetbaar is, kwam in januari van 2022 over van Excelsior Rotterdam. Bij Excelsior maakte Dundas zelfs op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie. Bij Basel kwam het nog niet van een optreden in de hoofdmacht. Dundas is tweebenig, snel, multi-inzetbaar en heeft een goede pass in huis.

Philip Brittijn in actie voor Oranje Onder 18

Philip Brittijn

De laatste speler uit de lijst is de achttienjarige Philip Brittijn. De middenvelder van De Graafschap is ondanks zijn leeftijd basisspeler in Doetinchem. Hij speelde dit seizoen al zeventien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en komt ook uit voor Oranje Onder 19. Brittijn maakte vorig seizoen al zijn debuut in de hoofdmacht van De Graafschap, waarin hij meteen scoorde in de 0-4 overwinning op FC Dordrecht. Brittijn is een verdedigende middenvelder die niet opvalt in het veld, maar met zijn verdedigende arbeid en opbouwende kwaliteiten zeker van waarde is.