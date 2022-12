Ansu Fati legt uit waarom hij Barça in 2012 boven Real Madrid verkoos

Donderdag, 22 december 2022 om 16:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:11

Ansu Fati heeft onthuld waarom hij in 2012 een transfer naar Barcelona boven Real Madrid verkoos. De talentvolle aanvaller had ook de mogelijkheid om op tienjarige leeftijd tot de jeugdopleiding van de Koninklijke toe te treden. Fati koos echter bewust voor Barcelona, zo laat hij weten in een interview met France Football.

Fati kampte de afgelopen seizoenen met meerdere vervelende blessures. Toch staat de twintigjarige aanvaller nog altijd te boek als groot talent bij Barcelona. De Catalanen zagen zijn potentieel, net als Real Madrid, al op jonge leeftijd en pikten hem op uit de jeugdopleiding van Sevilla. "Voordat ik voor Barça tekende, liep ik ook stage bij Real Madrid”, geeft Fati aan. “In die tijd had de club alleen geen huisvesting voor zijn jonge spelers, dus besloten we met mijn vader dat Barça, met La Masia, de beste optie was.”

Fati doorliep vervolgens de jeugdopleiding van Barcelona en maakte in augustus 2019 op zestienjarige leeftijd als invaller tegen Real Betis zijn debuut voor de hoofdmacht. Een week later was hij trefzeker tegen Osasuna, daarmee werd hij de jongste doelpuntenmaker van Barça ooit. Inmiddels staat de teller op 78 officiële duels, waarin hij goed was voor 22 goals en negen assists.

Op het voor Spanje teleurstellend verlopen WK in Qatar moest Fati genoegen nemen met een bijrol. Luis Enrique, die zijn contract als bondscoach van Spanje niet verlengd zag worden, gebruikte de aanvaller enkel als invaller in het laatste groepsduel met Japan (1-2) en verloren achtste finale tegen Marokko (0-0, verlies na strafschoppen). Ook bij Barcelona ondervindt Fati dit seizoen stevige concurrentie. Los Azulgrana lijfde afgelopen zomer Robert Lewandowski in, terwijl Ousmane Dembélé, Ferran Torres en Memphis Depay al onder contract stonden in het Spotify Camp Nou. Fati kwam dit seizoen tot twintig officiële duels, waarvan slechts vijf als basisspeler.