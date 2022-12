Gefrustreerde Lewandowski krijgt hoopvol nieuws te horen uit Polen

Donderdag, 22 december 2022 om 17:19 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:23

Czeslaw Michniewicz is per 31 december 2022 geen bondscoach meer van Polen, zo maakt de nationale voetbalbond van dat land, PZPN, woensdag bekend. Na een grondige analyse tussen Michniewicz, bondsvoorzitter Cezary Kulesza, de vice-president en meerdere bestuursleden kwam men tot de conclusie dat het contract van Michniewicz niet verlengd wordt. Dat nieuws zal Robert Lewandowski waarschijnlijk goed in de oren klinken, daar de absolute sterspeler van Polen kritiek uitte op de verdedigende speelstijl waarmee de ploeg aantrad op het afgelopen WK.

Polen werd op het afgelopen WK in Qatar ingedeeld in de lastige groep met Argentinië, Mexico en Saudi-Arabië. Na een 0-0 gelijkspel tegen Mexico en een 2-0 overwinning op Saudi-Arabië volstond een 2-0 nederlaag tegen Argentinië om in het spoor van de latere wereldkampioen door te stoten naar de achtste finale. Daarin bleken de mannen van Michniewicz niet opgewassen tegen Frankrijk (3-1), dat met Kylian Mbappé een ongrijpbaar wapen in huis had. Michniewicz kwam elf maanden geleden aan het roer te staan. In de beslissende play-offwedstijd tegen Zweden verzekerden de Polen zich van kwalificatie voor het WK.

Na afloop van de verloren wedstrijd tegen Frankrijk liet Lewandowski zich kritisch uit over de speelstijl van zijn ploeg. Het verdedigende Polen maakte geen kans tegen les Bleus en dat knaagde aan de aanvaller, zo liet hij weten bij Reuters. "We hebben nog een lange weg te gaan en natuurlijk moeten we genieten van het spel", deelde de 34-jarige spits een sneer uit aan de tactiek van Michniewicz. "Als we aanvallen, of in ieder geval proberen aan te vallen, is het een ander verhaal. Maar als we verdedigend spelen, is er geen plezier." Die woorden van de 138-voudig international lijken aan te zijn gekomen bij de bond, daar Kulesza uitspreekt 'het imago en het vertrouwen van de fans' te willen herstellen.

Kulesza laat zich indirect kritisch uit over Michniewicz. "Om het werk van de coach goed te kunnen beoordelen, moesten we echter ook rekening houden met andere belangrijke zaken, zoals het langetermijnplan voor het verdere functioneren van het nationale team en ontwikkeling daarvan", stelt de bondsvoorzitter. "Daarom hebben we na vele vergaderingen en analyses de moeilijke beslissing genomen om onze samenwerking te beëindigen. Czeslaw Michniewicz is een ervaren trainer en ik ben ervan overtuigd dat hij niet lang zal hoeven wachten op nieuwe aanbiedingen. We wensen hem veel succes in zijn verdere carrière."