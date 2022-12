Laporta bevestigt transferdoelwit van Barcelona: ‘Hij is een reële optie'

Donderdag, 22 december 2022 om 15:44 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:20

Benjamin Pavard staat op de radar van Barcelona, zo onthult voorzitter Joan Laporta. De 26-jarige verdediger beschikt nog over een contract tot medio 2024 bij Bayern München. Vorige maand leek Pavard echter te zinspelen op een vertrek bij der Rekordmeister.

Laporta is tegenover het eigen clubkanaal uitgesproken over de transferplannen van Barça. “Pavard is een reële optie voor ons”, laat de voorzitter weten. “Zijn contract loopt over twee jaar af en hij wil weg. Hij zal de verdediging kunnen versterken.” Afgelopen zomer versterkten de Catalanen zich in de defensie al met Pavards langenoot Jules Koundé, die voor minimaal vijftig miljoen overkwam van Sevilla. Daarnaast waren Marcos Alonso, Andreas Christensen (beiden Chelsea) en Héctor Bellerín (Arsenal) transfervrije versterkingen.

In gesprek met L'Équipe sprak Pavard vorige maand voorzichtig de wens uit om na dit seizoen elders een avontuur aan te gaan. De verdediger is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Bayern, nadat hij in de zomer van 2019 overkwam van VfB Stuttgart. Voor hem is het echter langzaam tijd om verder te kijken. "Ik heb veel respect voor Bayern, want daar heb ik leren omgaan met het hoogste niveau", vertelde hij. "Maar ik ben niet vies van een nieuwe uitdaging. Misschien is nu het juiste moment. Waarom niet een nieuw land, een nieuwe cultuur ontdekken? Het sportieve project moet wel interessant zijn."

Afgelopen zomer werd al herhaaldelijk gespeculeerd over een vertrek van de verdediger, maar besloot hij uiteindelijk bij de Duitse recordkampioen te blijven. Mocht de Fransman zijn contract voor het einde van het seizoen niet verlengen, dan kan een vertrek opnieuw een probleem worden. Bayern zal Pavard in 2024 sowieso niet transfervrij willen laten gaan. De verdediger begon het afgelopen WK nog als basisspeler bij Frankrijk, maar na de wedstrijd tegen Australië (4-1 overwinning), waarin hij geen al te sterke indruk achterliet, moest Pavard genoegen nemen met een reserverol.