‘Feyenoord kan opgelucht ademhalen na verbazing bij Borussia Dortmund’

Donderdag, 22 december 2022 om 15:54 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:56

Borussia Dortmund is niet in de markt voor Lutsharel Geertruida, zo meldt Sascha Klaverkamp. De Head of Sports van de Duitse krant Ruhr Nachrichten heeft navraag gedaan bij Dortmund en stelt dat de centrale verdediger annex rechtsback van Feyenoord geen optie is. Ook zou BVB geen interesse hebben om zich in de zomerse transferperiode bij Feyenoord en Geertruida te melden.

De berichtgeving van Klaverkamp staat haaks op het nieuws dat BILD en 1908 eerder brachten. Volgens die media zou Dortmund serieus willen doorpakken door Geertruida op te pikken bij Feyenoord. Die Schwarzgelben zouden de opties bekijken om een huidige selectiespeler te verkopen om zo ruimte te creëren in het transferbudget. Dat nieuws lijkt nu dus ontkracht te worden door Ruhr Nachrichten, dat bovendien meldt dat Dortmund geen gesprekken heeft gevoerd met de zaakwaarnemer van Geertruida of dat de verdediger gescout is tijdens wedstrijden van Feyenoord.

De 22-jarige Geertruida speelde zich vorig seizoen in de basis en maakte vooral in de knock-outwedstrijden in de Conference League een prima indruk. Verschillende media meldden vervolgens dat zijn goede prestaties ook Dortmund waren opgevallen, al lijkt dat nu nog maar de vraag te zijn. Het is niet duidelijk of Feyenoord mee zou willen werken aan een mogelijk vertrek van Geertruida en hoe veel het jeugdproduct dan zou moeten kosten. Transfermarkt.com taxeert de waarde van de verdediger op twaalf miljoen euro. Het contract van Geertruida in Rotterdam-Zuid loopt nog tot medio 2024.

Feyenoord heeft al aangegeven dat het graag een extra jaar aan die verbintenis toe zou willen voegen. De eerdere gesprekken over contractverlenging leverden tot dusver niets op. Geertruida kwam tot dusver tot 125 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij dertien keer scoorde en vier assists afleverde. Dortmund had in een eerder stadium het vizier op Feyenoord gericht, daar de Duitsers interesse toonden in aanvoerder Orkun Kökçü. Van een transfer van de Turks international naar de huidige nummer zes van de Bundesliga kwam het echter niet.