Actief Chelsea legt ook miljoenen neer voor twintigjarige doelpuntenmachine

Donderdag, 22 december 2022 om 15:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:21

Chelsea heeft zich verzekerd van de komst van David Datro Fofana, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De spits, die donderdag zijn twintigste verjaardag viert, komt naar verluidt voor een bedrag van twaalf miljoen euro over van Molde FK.

De in Ivoorkust geboren Fofana maakte in februari 2021 de overstap vanuit zijn thuisland naar Molde. In Noorwegen toonde de jonge spits vooral dit seizoen zijn talent: in 37 officiële duels was hij goed voor 21 goals en zeven assists. Volgens Romano waren er vele clubs in Fofana geïnteresseerd. Het is echter Chelsea dat er nu met zijn handtekening vandoor gaat. De Ivoriaan is momenteel in Londen om een medische keuring te ondergaan.

Chelsea kent vooralsnog een teleurstellend seizoen. Thomas Tuchel werd begin september na een 1-0 nederlaag in de groepsfase van de Champions League tegen Dinamo Zagreb ontslagen. Zijn opvolger Graham Potter begon voortvarend op Stamford Bridge. In de laatste vijf Premier League-duels werd echter drie keer verloren en twee keer gelijkgespeeld, waardoor Chelsea momenteel op een achtste plaats bivakkeert.

In de winterse transferwindow mag er het nodige van Chelsea worden verwacht. De club presenteerde Christopher Vivell woensdag officieel als de nieuwe technisch directeur. Donderdagochtend maakte Romano bekend dat de Londenaren zich gaan versterken met Andrey Santos. De achttienjarige middenvelder van Vasco da Gama zal binnen afzienbare tijd zijn handtekening zetten onder een contract op Stamford Bridge en komt voor circa twintig miljoen euro over. Daarmee troeft Chelsea onder meer Manchester City en Newcastle United af, die ook hengelden naar Santos' diensten.

Eerder maakte Romano al melding van de komst van Christopher Nkunku, die in de zomer van 2023 naar verluidt voor zestig miljoen euro overkomt van RB Leipzig. De deal hing al een tijdje in de lucht, daar Nkunku eind september al verschillende medische tests onderging bij Chelsea. Nkunku kan op alle posities in de voorhoede uit de voeten, al wordt hij in Duitsland voornamelijk gebruikt als valse spits.