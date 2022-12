‘Real Madrid legt absurd bedrag van 1 miljard euro opzij voor komst Mbappé’

Donderdag, 22 december 2022 om 14:20 • Laatste update: 16:28

Real Madrid geeft de hoop op de komst van Kylian Mbappé nog altijd niet op. Volgens La Gazzetta dello Sport is de Koninklijke komende zomer bereid om een absurd bedrag van één miljard euro op tafel te leggen om de sterspeler van Paris Saint-Germain en Frankrijk naar Madrid te halen. Afgelopen zomer was Mbappé nog dicht bij een transfer naar Real, maar PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi wist hem toen te overtuigen om langer in het Parc des Princes te blijven tegenover een enorme salarisverhoging.

Real bracht in de zomer van 2021 ook al drie biedingen uit op Mbappé, zelfs een bod van naar verluidt tweehonderd miljoen euro. Tot verrassing van velen verbond Mbappé afgelopen zomer zijn toekomst aan PSG door een nieuw lucratief tweejarig contract te tekenen met de optie op een derde jaar. La Gazzetta dello Sport schrijft dat Real-voorzitter Florentino Pérez er echter alsnog alles aan wil doen om de 24-jarige aanvaller in te lijven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens de Italiaanse sportkrant is Real bereid om maar liefst één miljard euro op tafel te leggen om de komst van Mbappé in de zomer van 2023 toch te realiseren. Een groot deel van het torenhoge bedrag zou bestaan uit het salaris, zo’n 625 miljoen euro over vier jaar. Daarnaast wil Real naar verluidt een transfersom van 150 miljoen euro op tafel leggen en zijn er tekenpremies en commissies met de mogelijke megatransfer gemoeid.

Guti dringt er bij Real op aan dat de club alsnog alles in het werk stelt voor zijn komst. “De besten moeten bij Real Madrid spelen”, zegt de clubicoon tegenover La Gazzetta dello Sport. “Hem voor PSG zien spelen maakt me kwaad, en niet alleen voor Real maar ook voor LaLiga. In de Spaanse competitie moeten altijd de beste spelers ter wereld spelen. Mbappé is een speler die gemaakt is voor Real, en als hij wil bereiken wat Lionel Messi en Cristiano Ronaldo hebben gedaan, moet hij voor Real Madrid spelen, want bij PSG gaat hem dat niet lukken. Real moet hem nu onmiddellijk halen.”

Mbappé verloor zondag de WK-finale van Argentinië na strafschoppen, maar kende op persoonlijk vlak wel een bijzonder succesvol WK. De vleugelspeler wist het toernooi met zijn acht doelpunten als topscorer af te sluiten. Mbappé heeft bij PSG nog een contract tot medio 2025, maar desondanks wordt hij veelvuldig aan een vertrek gelinkt. In oktober kwam het nieuws naar buiten dat hij zich 'verraden' zou voelen door PSG, door afspraken die de club niet zou zijn nagekomen.