AZ begint direct met miljoenenaankoop in de basis en boekt zege op Valencia

Donderdag, 22 december 2022 om 13:52 • Wessel Antes • Laatste update: 13:55

AZ heeft donderdagmiddag een knappe 1-3 zege geboekt op Valencia. Sterspeler Jesper Karlsson (2x) en Jens Odgaard waren in Spanje verantwoordelijk voor de Alkmaarse treffers. Winteraanwinst Djordje Mihailovic maakte in de eerste helft direct zijn officieuze debuut voor AZ, dat simpelweg te sterk was voor de nummer tien van LaLiga.

AZ begon met een aanzienlijke basiself, waarin trainer Pascal Jansen gelijk de voorkeur gaf aan nieuwkomer Mihailovic. De aanvallende middenvelder kwam deze winter voor zo’n zes miljoen euro over van het Amerikaanse CF Montréal. Bij Valencia stond Justin Kluivert aan de aftrap. De Alkmaarders kwamen al na twaalf minuten op voorsprong toen Odgaard de bal wist te onderscheppen, om die vervolgens door te spelen naar Karlsson, die van dichtbij binnen kon schieten: 0-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Twee minuten voor rust leek keeper Hobie Verhulst een inzet van Ilaix Moriba op prachtige wijze te keren, maar de grensrechter vond dat de de bal de doellijn was gepasseerd. Daardoor ging het elftal van Jansen na een goede eerste helft alsnog met een gelijke stand rusten. Slechts zes seconden na de theepauze was de voorsprong echter alweer hersteld. Odgaard zag heil in een lange pass van Tijjani Reijnders, profiteerde optimaal van een wegglijdende verdediger en schoot de bal prachtig in de verre kruising: 1-2.

Na ruim een uur spelen kon AZ opnieuw profiteren van zwak opbouwend werk van Valencia. Karlsson onderschepte de bal op eenvoudige wijze, omspeelde de keeper en schoof het leer vervolgens in een leeg doel voor zijn tweede van de middag. Daarmee tekende de Zweed direct ook de eindstand aan. Volgende week donderdag oefent AZ in Bergamo tegen Atalanta, waarna op zaterdag 7 januari de hervatting van de Eredivisie tegen Vitesse wacht.