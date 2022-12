‘Cristiano Ronaldo kan zich met handtekening verzekeren van functie tot 2030’

Donderdag, 22 december 2022 om 12:54 • Wessel Antes

Cristiano Ronaldo gaat op zeer korte termijn zijn handtekening zetten onder een zevenjarige deal met Al-Nassr én het land Saudi-Arabië, zo meldt het Spaanse Marca. De 37-jarige superster gaat vervolgens nog ruim twee jaar door als voetballer van Al-Nassr, om daarna ambassadeur te worden van het WK-bid van het land. Saudi-Arabië hoopt in 2030 het WK te organiseren in samenwerking met Egypte en Griekenland.

Dat Ronaldo als speler van Al-Nassr een belangrijke trekpleister kan zijn voor het WK-bid van Saudi-Arabië, is al eerder uitgebreid behandeld in de wereldwijde media. Marca bericht nu echter dat het land zelf Ronaldo daadwerkelijk wil binden na zijn contract bij Al-Nassr, waardoor hij tot 2030 zeker zou zijn van een lucratieve functie binnen de voetballerij. Ronaldo zou als speler al zo’n tweehonderd miljoen euro per jaar gaan verdienen bij de Saudische topclub. Wat hij daarna als ambassadeur zou gaan verdienen is nog niet bekend.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ronaldo is nog altijd transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever sinds zijn vertrek bij Manchester United tijdens het afgelopen WK. De goaltjesdief traint momenteel op het complex van Real Madrid om zijn conditie op peil te houden. In Portugal verwacht men nog altijd dat Ronaldo in Europa actief blijft. De rechtspoot zou volgens onder meer A Bola nog altijd op topniveau willen acteren. Daarnaast wil de 196-voudig international actief blijven voor de Selecao das Quinas, om zo de tweehonderd interlands te bereiken.

De hoofdrolspeler zelf gaf tijdens het WK nog een heldere update over zijn toekomst toen hij werd gevraagd naar de geruchten over een akkoord met Al-Nassr. “Nee, dat is niet waar”, zei Ronaldo tegenover journalist Pedro Sepúlveda van de Portugese nieuwszender SIC Notícias. Of de berichtgeving van Marca ditmaal wel juist is zal in de komende maand blijken.